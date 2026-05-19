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台積電出售所持有的世界先進部分股權，中華信用評等公司今（19）日表示，這出售行動不會影響世界先進的信用結構，亦預期台積電對世界先進的技術支援也不會改變。台積電宣布，將出售世界先進普通股，數量不超過1.52億股，約相當於世界先進已發行股本的8.1%。交易完成後，台積電對世界先進的持股比例將從目前的27.1%降至約19%。台積電也表示，並無進一步出售其世界先進持股的計畫。對此，中華信評認為，台積電這次出售股份不會改變其持續給予世界先進的技術支援，包括為世界先進位於新加坡的12 吋積體電路晶圓廠初期營運，提供必要的智慧財產權與技術支援、對氮化鎵（GaN）製程技術授權，以及委託世界先進生產矽中介層等。此外，這次台積電的股權出售計畫，也不會改變中華信評對於台積電與世界先進之間業務關係的看法。台積電並未擁有對世界先進營運的掌控權，因此中華信評授予世界先進的評等，反映該公司的個別基礎信用結構。