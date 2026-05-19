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雄獅「全球鐵道專區」 獨家周邊 極光、跨年預購現折1.5萬

▲雄獅旅遊旅展瞄準暑假親子旅遊商機推出優惠。（圖／記者李青縈攝）

可樂旅遊團費最低8999元起 日本環球影城套票買一送一

▲可樂旅遊5/23（六）中午12點20分將在旅展邀請東森YOYO家族的香蕉哥哥、葡萄姐姐將與現場的大小朋友同樂。（圖／記者李青縈攝）

旅天下暑假預購護荷包 秋冬早鳥最高再折1.5萬元

台虎全航線單程未稅1,199元起 「tigertel」虎加酒新服務登場

▲台灣虎航旅展重磅推出首發亮相的「虎加酒tigertel」全新一站式服務。（圖／台虎提供）

長汎假期出國最高省一萬 2天1夜最低$2,513起

▲長榮航空直營旅行社－長汎假期將在TTE台北國際觀光博覽會參展，展區編號：B817。（圖／記者李青縈攝）

台北國際觀光博覽會（TTE）將在5月22日至25日在台北世貿舉辦，台北市旅行商業同業公會理事長陳怡璇表示，今年邁入第20屆，展場規模升級為1.7萬平方公尺，有超過380家旅遊品牌參展，包含五大航空公司還有超過50家旅行社，同時也包含12國海外觀光局、超過20個縣市政府與觀光機構。雄獅媒體關係部總經理單葑指出，近期市場有4趨勢，第一亞非等地旅遊版圖挪移，短線旅遊聚焦日韓與東南亞；長線旅遊則因新航點增班，布拉格與北歐極光等地區受到市場青睞。第二是旅客規劃時間從過往的半年延長到一年，以北歐行程為例已經訂到明年3、4月。第三是市場K型化，一個是鎖定高CP值，另一個則是追求獨特分眾化體驗；最後則是運動旅遊熱門，如馬拉松等商品銷售率高。雄獅在旅展推出暑假親子旅遊商機，如泰國、韓國、沖繩等地，小孩最高可折團費1萬，親子出遊北海道最高可折2萬；長線則推出超早鳥預購，看極光、2027跨年、過春節最高可現折1萬5。另，亞洲首艘「迪士尼探險號」雄獅獨家推出暑假8日團體遊，每人88,000元，7月指定出發日每房最高現折1萬元。可樂旅遊主打「兒童報名最高減萬元」、「熱門票券買一送一」雙重優惠，並祭出多款限量下殺商品，出國團費最低8,999元起，自由行則有每人最高折3,000元、Club Med折2,000元及高鐵旅遊商品全面69折起，更邀請東森YOYO家族現身可樂旅遊展攤分享。針對自由行旅客，旅展現場購買國外自由行商品最高每人折3,000元。另，可樂旅遊也推出指定國外票券搶購活動，其中最矚目的「日本環球影城與JR鐵路周遊券」組合商品限量買一送一，還有關西樂享周遊券豪華版、東北樂享周遊券、新濠影滙水上樂園、九州暢遊套票等多款商品也是通通買一送一。旅展期間消費輸入指定優惠代碼，加碼享指定票券單筆滿5,000元折500元、全球訂房88折（最高折抵1,000元）、高鐵旅遊商品69折（最高折抵1,000元）等優惠。為緩解消費者對機票漲價的焦慮，旅天下主打「比自己訂還便宜」的獨家包機產品，例如「函館獨家包機」雙溫泉5日只要25,888元起，暑假花海熱氣球行程早鳥再折2,000元。針對6至8月的親子客群，更推出日本北陸、澳洲等長短線行程，主打「小孩不佔床折一萬元」優惠。針對秋冬季節，推出日本秋楓、韓國長泰山等深度行程，指定行程愈早報名優惠愈多，像是沙烏地阿拉伯10日遊，早鳥報名最高可享第二人折15,000元。另，線上旅展即日起至5月29日搶先展開，連續推出每週三「週週瘋搶購」活動。亮點包含首爾5日計畫票「買一送一」9,888元起、新加坡計畫票「買一送一」11,999元起（含稅）。台灣虎航因應旅展推出首發亮相的「虎加酒tigertel」一站式服務，整合機票與住宿預訂，只需透過單一平台下單，不僅省下比價時間，還能享有更具競爭力的套裝優惠。此外，TTE期間，完成「虎加酒tigertel」下單並付款後，可憑電子行程確認信至旅展現場領取，DJB日本2日吃到飽 eSIM、大阪單程接機，以及台灣虎航周邊商品等精美好禮。台灣虎航線上旅展同步促銷，推出全航線單程未稅1,199元起的優惠促銷價，促銷期間為2026年5月22日上午10:00起至2026年5月25日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2026年5月22日起至2027年3月27日。為了回饋樂虎卡卡友，旅展期間樂虎卡卡友也可至專屬購票頁面購票，有機會可享最優85折購票優惠外，還可再獲得3% tigerpoints回饋。受近期國際情勢影響，旅客在規劃歐美長線旅遊時，對於「直飛航點」的需求明顯提升，長汎假期針對歐洲市場以長榮航空米蘭、慕尼黑及巴黎航線為基礎，包含瑞士單國、義瑞、德瑞、法瑞等路線，旅展期間每人最高可折抵$10,000。副總經理蔡錦惠表示，近期中東局勢動盪，油價波動影響機票價格漲幅10至15%，面對旅遊成本攀升，長汎假期希望成為旅客的「抗漲後盾」。除團體遊程外，國內自由行第一品牌「立榮假期」推出機加酒折扣活動，旅客結帳輸入指定折扣碼「TTE2026」，可享機加酒商品95折優惠，2天1夜行程每人最低$2,513起；旅展期間現場下單還能獲得更多優惠及抽獎好禮。此外，5月22日與5月24日將舉辦離島3天2夜機加酒商品現場競標，起標價$3000。