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立法院今（19）日上午針對總統賴清德彈劾案進行記名投票，這也是《中華民國憲法》實施以來，首次有總統彈劾案正式進入院會投票程序，備受外界關注；不過最終因未達法定門檻，該彈劾案不成立。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元狠酸，藍白正事不做，盡幹一些帶風向、浪費公共資源的無謂行為。此次彈劾案由國民黨團與民眾黨團分別提出，後續併案審理，去年12月26日在立法院會以60票贊成、51票反對，通過提案程序，正式送交今日表決。投票過程中，包括立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，以及藍白多名立委陳玉珍、陳超明、廖偉翔、陳昭姿，以及民進黨立委郭昱晴等人皆未投票。最終投票結果為贊成票56張、反對票50票，儘管贊成多於反對，但依據《中華民國憲法增修條文》第4條規定，總統、副總統彈劾案須經全體立委三分之二以上同意，也就是至少要76票，才能聲請司法院大法官審理。隨後，立法院副院長江啟臣正式宣布，彈劾案不成立。對於彈劾案未通過，葉耀元直言，「鬧劇結束了」，並重話點名國民黨與民眾黨，應儘速處理115年度中央政府總預算案。他批評在野黨「正事不做」，盡幹一些帶風向、浪費公共資源的無謂行為，「請不要在其位不謀其事可以嗎」？