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▲114年台中市人口增加、結婚、出生、幼兒人數前三大行政區圖表。

台中市近年人口持續成長，在重大建設與生活機能逐步到位帶動下，各行政區發展版圖也出現變化。台中市民政局統計，太平區於114年在人口增加數、結婚對數及出生人口數等指標，皆名列全市前三，顯示區域不僅具備移居吸引力，更逐漸形成適合成家定居的生活環境，成為台中備受關注的宜居新熱區。統計資料顯示，太平區114年淨遷入人口達2091人、結婚對數1065對、出生人口936人，0至6歲幼兒數亦突破萬人，反映區域年輕家庭比例持續提升。此外，人口結構變化往往與交通、生活機能及居住環境息息相關，也成為購屋族選擇落腳的重要參考。交通方面，太平區可透過台74線快速串聯台中各主要生活圈，形成「30分鐘生活圈」，包括三井LaLaport、一中商圈、北台中好市多及台中科學園區等地皆可快速抵達，提升通勤與採買便利性。其中，中興路家樂福商圈因生活機能成熟，長期為太平區核心生活圈之一。區內匯集銀行、餐飲、醫療院所及行政設施，同時鄰近太平運動場等公共空間，兼具商業與居住機能，也因此吸引不少自營商、軍公教及醫護族群定居。看準區域居住需求，品牌建商順天建設近期於家樂福商圈推出大樓、別墅複合開發案「順天緮華」，主打位於商圈核心靜巷，同時保有大型基地與綠覆空間，近日完工落成，正好補足區內長期短缺的自住、換屋需求，更以升級差異化特點迅速抓住跨地域購屋客的目光。「順天緮華」受到矚目另一關鍵是，市中心精華地段難以複製的1663坪基地，大器奢華留設800坪私家綠意花園，是成熟市區難得「大基地、高綠覆、低密度」的優質居住環境。同時，順天建設深耕東台中區域，累積深厚品牌聲量與品質口碑，結合美學建築與景觀園藝的「順天緮華」落成後，客戶眼見為憑，預約回訪率明顯增加，已購客介紹比例同步提升，尤以2至3房的大樓產品詢問熱度最為集中，其中擁有約20坪超大露台的景觀戶別，較受親子家庭及退休族群關注。