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拿信是12年晨間使命！黃金獵犬梅森失明後陷憂鬱

▲12 歲黃金獵犬梅森（Mason），因年邁罹患青光眼必須動手術，術後雙眼失明也讓牠一度陷入憂鬱情緒。（圖／IG@masontheblindgolden）

奇蹟般的意志！盲犬梅森重拾生活自信

▲雖然失去了視力，但因為報紙通常都落在固定區域，梅森開始嘗試憑藉長年累積的記憶力與嗅覺，透過慢慢探索路線。（圖／IG@masontheblindgolden）

半路撞到「貓咪隊友」！梅森拿信可愛模樣融化全球

▲梅森只能靠記憶與嗅覺來判斷路線，因此拿信時常常會撞上貓咪兄弟凱西。（圖／IG@masontheblindgolden）

狗狗的忠心與愛，往往能創造出最動人的奇蹟！國外一名女子布琳（Brynn Fussell）分享家中 12 歲黃金獵犬梅森（Mason），因年邁罹患青光眼而雙眼全盲。牠曾一度因無法看見而變得憂鬱緊張，一度擔心再也無法履行從小到大的。但動完手術後，梅森憑藉著驚人的記憶力與嗅覺，多次跌跌撞撞嘗試，終於成功走到信箱、叼回報紙，這段任務達成的影片也瞬間紅遍網路，讓全球數十萬名網友感動不已。根據外媒《The Dodo》報導，美國一位女飼主布琳家中飼養了黃金獵犬梅森，牠 12 年來養成了每天早晨幫家人拿報紙的習慣。無論晴天或下雨，牠總會在吃早餐前先跑到前院把報紙叼回屋內，模樣看起來相當得意，這也成為家中多年來固定的晨間日常。然而隨著年紀增長，家人開始察覺梅森的行動變得不太穩定，偶爾還會撞到家中的家具。經獸醫仔細檢查後，確認梅森罹患了嚴重的青光眼，且視神經已受到損害。為了緩解病況帶來的強烈疼痛，醫師最終建議進行眼球摘除手術。手術後的梅森，世界陷入了一片黑暗，牠的個性也因此變得容易焦慮、緊張，整天苦惱憂愁。家人看在眼裡極為心疼，知道牠是擔心自己看不見後，再也沒辦法幫主人拿報紙了。沒想到，梅森並沒有被失去光明的陰霾擊倒！在手術恢復期過後，當主人再次打開大門，梅森體內長年累積的瞬間被點燃。雖然失去了視力，但因為報紙通常都落在固定區域，梅森開始嘗試憑藉長年累積的記憶力與嗅覺，透過慢慢探索。最後，牠精準地找到了報紙放置位置，並像年輕時一樣，開心地將報紙從門口叼回客廳。家人看到這一幕忍不住感動落淚，動物專家也指出，這樣固定且熟悉的日常生活節奏，對於失去視力的寵物建立「安全感」與「自信心」有著極大的幫助。重拾任務的梅森，個性也奇蹟似地恢復成以往開朗、陽光的模樣。而主人拍下的紀錄影片中，梅森跟著牠的貓咪兄弟「凱西（Casey）」一起出門拿報紙，但由於梅森已經失去視覺，在前往信箱的路上都是靠嗅覺與記憶，路途不小心撞上了走在前面的貓咪凱西，被撞的凱西一臉無奈，而溫柔的梅森既沒有慌張迷失方向，也沒有對貓咪兄弟吠叫抱怨。隨後梅森繼續耐心地跨越各種障礙，走到庭院門口叼起報紙，但回程要爬上樓梯前，牠竟然又「再度」撞上了凱西，才把報紙交給父母，逗趣過程讓網友全笑翻。梅森不靠視覺完成任務的好表現，讓許多網友紛紛感動留言：「多麼了不起的乖男孩！看著看著就哭了。」「牠即使看不見，也表現得像個專業的送報員！」「最可愛的是牠非常有耐心，撞到貓咪也不會生氣，甚至還很小心不踩到牠。」「凱西要貼心一點！禮讓梅森哥哥」。雖然梅森的雙眼已經看不見這個世界，但對牠而言，只要主人的愛還在、每天早晨的報紙還在，牠就依然是那隻永遠沒有變、最棒的黃金獵犬。