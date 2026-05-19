台北捷運車廂最近出現超狂「隱藏版贈品」，若一路當低頭族，恐怕真的會錯過。美國保養品牌CeraVe適樂膚近期把30毫升「水楊酸煥膚淨嫩潔膚露」試用品直接掛上北捷紅線車廂拉環，乘客只要抬頭就能看見，現場可直接取下帶走，引發Threads網友瘋傳，不少人直呼「第一次看到捷運廣告做到這種程度」。據社群貼文，活動時間為5月18日至6月18日，限定台北捷運紅線009、010列車。

我是廣告 請繼續往下閱讀

近期Threads上多篇貼文瘋傳，有網友PO出車廂畫面，只見一整排拉環上掛滿適樂膚試用品，包裝做成吊掛式設計，乘客上車看到就可以免費拿走。貼文曝光後吸引大量網友留言，有人笑稱「第一次覺得看廣告值得了」、「泰國捷運上很常見的行銷方式」，也有人開始追問指定車組位置，掀起一波熱潮。

民眾大讚是「ㄅ級分」行銷

看到適樂膚在台北捷運車廂直接掛上一包包免費試用品，有網友認為從實體行銷角度來看，大讚是「ㄅ級分」的行銷。一般品牌做實體廣告，往往是貼海報、放QR Code，要求消費者掃描、填資料、加LINE，最後還要抽空到百貨專櫃或藥妝通路領取試用品，流程愈長，轉換率就愈容易流失。但適樂膚把流程壓縮到只剩抬頭、伸手、拿走。對每天搭捷運的上班族、學生族來說，成為路過就完成試用。

水楊酸潔膚露主打臉、身體都能用

根據適樂膚台灣官網介紹，這款水楊酸煥膚淨嫩潔膚露主打臉部與身體皆可使用，成分含0.45%水楊酸、新一代果酸、菸鹼醯胺、三重神經醯胺及玻尿酸，訴求代謝老廢角質、改善粗糙顆粒與油光問題，並標榜無酒精、無礦物油、無皂基。

不過，試用品雖然免費，仍不是人人都適合。衛福部食藥署曾提醒，使用含水楊酸成分的抗痘或相關產品前，應看清楚標示、使用方式與注意事項；初次使用可先做皮膚測試，若出現過敏、不適，或症狀惡化，應立即停用並就醫。社群留言中也有網友提醒蠶豆症不能用水楊酸。

如何免費取得贈品

活動期間：5/18~6/18

發放位置：搭乘車組009/010列車（紅線）

怎麼查：開啟台北捷運GO>首頁動態資訊>點選紅線列車>下方跳車車廂擁擠訊息往上拉即可查詢車組


相關新聞

租屋族快看！雙北「最親民捷運套房」一表掌握　這站月租金免萬元

賣掉內湖改住A7捷運宅！住3年揭3大缺點　他嘆只剩「便宜治百病」

捷運三鶯線車廂「1按鈕」別亂按！捷運局曝代價：最高可罰100萬　

iPhone哪代最強？一票人點名「這神機」：用5年還超順、免換電池

周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...