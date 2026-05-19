台北捷運車廂最近出現超狂「隱藏版贈品」，若一路當低頭族，恐怕真的會錯過。美國保養品牌CeraVe適樂膚近期把30毫升「水楊酸煥膚淨嫩潔膚露」試用品直接掛上北捷紅線車廂拉環，乘客只要抬頭就能看見，現場可直接取下帶走，引發Threads網友瘋傳，不少人直呼「第一次看到捷運廣告做到這種程度」。據社群貼文，活動時間為5月18日至6月18日，限定台北捷運紅線009、010列車。
民眾大讚是「ㄅ級分」行銷
看到適樂膚在台北捷運車廂直接掛上一包包免費試用品，有網友認為從實體行銷角度來看，大讚是「ㄅ級分」的行銷。一般品牌做實體廣告，往往是貼海報、放QR Code，要求消費者掃描、填資料、加LINE，最後還要抽空到百貨專櫃或藥妝通路領取試用品，流程愈長，轉換率就愈容易流失。但適樂膚把流程壓縮到只剩抬頭、伸手、拿走。對每天搭捷運的上班族、學生族來說，成為路過就完成試用。
水楊酸潔膚露主打臉、身體都能用
根據適樂膚台灣官網介紹，這款水楊酸煥膚淨嫩潔膚露主打臉部與身體皆可使用，成分含0.45%水楊酸、新一代果酸、菸鹼醯胺、三重神經醯胺及玻尿酸，訴求代謝老廢角質、改善粗糙顆粒與油光問題，並標榜無酒精、無礦物油、無皂基。
不過，試用品雖然免費，仍不是人人都適合。衛福部食藥署曾提醒，使用含水楊酸成分的抗痘或相關產品前，應看清楚標示、使用方式與注意事項；初次使用可先做皮膚測試，若出現過敏、不適，或症狀惡化，應立即停用並就醫。社群留言中也有網友提醒蠶豆症不能用水楊酸。
如何免費取得贈品
活動期間：5/18~6/18
發放位置：搭乘車組009/010列車（紅線）
怎麼查：開啟台北捷運GO>首頁動態資訊>點選紅線列車>下方跳車車廂擁擠訊息往上拉即可查詢車組
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近期Threads上多篇貼文瘋傳，有網友PO出車廂畫面，只見一整排拉環上掛滿適樂膚試用品，包裝做成吊掛式設計，乘客上車看到就可以免費拿走。貼文曝光後吸引大量網友留言，有人笑稱「第一次覺得看廣告值得了」、「泰國捷運上很常見的行銷方式」，也有人開始追問指定車組位置，掀起一波熱潮。
民眾大讚是「ㄅ級分」行銷
看到適樂膚在台北捷運車廂直接掛上一包包免費試用品，有網友認為從實體行銷角度來看，大讚是「ㄅ級分」的行銷。一般品牌做實體廣告，往往是貼海報、放QR Code，要求消費者掃描、填資料、加LINE，最後還要抽空到百貨專櫃或藥妝通路領取試用品，流程愈長，轉換率就愈容易流失。但適樂膚把流程壓縮到只剩抬頭、伸手、拿走。對每天搭捷運的上班族、學生族來說，成為路過就完成試用。
水楊酸潔膚露主打臉、身體都能用
根據適樂膚台灣官網介紹，這款水楊酸煥膚淨嫩潔膚露主打臉部與身體皆可使用，成分含0.45%水楊酸、新一代果酸、菸鹼醯胺、三重神經醯胺及玻尿酸，訴求代謝老廢角質、改善粗糙顆粒與油光問題，並標榜無酒精、無礦物油、無皂基。
不過，試用品雖然免費，仍不是人人都適合。衛福部食藥署曾提醒，使用含水楊酸成分的抗痘或相關產品前，應看清楚標示、使用方式與注意事項；初次使用可先做皮膚測試，若出現過敏、不適，或症狀惡化，應立即停用並就醫。社群留言中也有網友提醒蠶豆症不能用水楊酸。
如何免費取得贈品
活動期間：5/18~6/18
發放位置：搭乘車組009/010列車（紅線）
怎麼查：開啟台北捷運GO>首頁動態資訊>點選紅線列車>下方跳車車廂擁擠訊息往上拉即可查詢車組