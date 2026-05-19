台北國際觀光博覽會（TTE）將於5月22日開跑，台灣虎航也因應TTE推出線上旅展，繼上週針對南部出發航線推促銷之後，本週針對台北、台中出發之航線，推出單程最低未稅價1199元起之優惠，5月22日10:00開跑，活動至5月25日23:59止，《NOWNEWS今日新聞》整理29條航線優惠價與日期等相關資訊。
🟡「台灣虎航TTE旅展優惠」資訊一覽：
優惠時間：2026年5月22日10:00～2026年5月25日的23:59
適用旅遊期間：2026年5月22日 ~ 2027年3月27日（部分航線僅至2026年10月24日）
優惠內容：針對台北、台中出發，往日本、韓國、東南亞各航線推出單程未稅1199元優惠價
📍「台灣虎航TTE旅展優惠」29條航線一覽：
▪️台北-濟州 1199元起
▪️台北-沖繩/石垣島/仁川/釜山 1399元起
▪️台北-福岡/大阪/大分/佐賀/米子/宮崎/岡山/峴港 1799元起
▪️台北-東京（成田、羽田）/名古屋/小松 1899元起
▪️台北-高知 2099元起
▪️台北-仙台/花卷/新潟/札幌 2299元起
▪️台北-秋田/福島 2399元起
▪️台北-函館/普吉島 2599元起
▪️台中-沖繩/濟州 1399元起
AirAsia夏季優惠 免費機上餐、一次免收改期手續費
亞洲低成本航空品牌「AirAsia亞洲航空」也宣布，即日起推出夏季線上旅展限定優惠，活動期間透過 AirAsia官網或App訂購機票，即可同時享有「免費機上餐」與「一次免收機票改期手續費」雙重優惠，包含台北、高雄暑假出發直飛航線，單程含稅價2782元起。
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優惠時間：2026年5月22日10:00～2026年5月25日的23:59
適用旅遊期間：2026年5月22日 ~ 2027年3月27日（部分航線僅至2026年10月24日）
優惠內容：針對台北、台中出發，往日本、韓國、東南亞各航線推出單程未稅1199元優惠價
▪️台北-濟州 1199元起
▪️台北-沖繩/石垣島/仁川/釜山 1399元起
▪️台北-福岡/大阪/大分/佐賀/米子/宮崎/岡山/峴港 1799元起
▪️台北-東京（成田、羽田）/名古屋/小松 1899元起
▪️台北-高知 2099元起
▪️台北-仙台/花卷/新潟/札幌 2299元起
▪️台北-秋田/福島 2399元起
▪️台北-函館/普吉島 2599元起
▪️台中-沖繩/濟州 1399元起
AirAsia夏季優惠 免費機上餐、一次免收改期手續費
亞洲低成本航空品牌「AirAsia亞洲航空」也宣布，即日起推出夏季線上旅展限定優惠，活動期間透過 AirAsia官網或App訂購機票，即可同時享有「免費機上餐」與「一次免收機票改期手續費」雙重優惠，包含台北、高雄暑假出發直飛航線，單程含稅價2782元起。