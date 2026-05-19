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川習會結束後，美國總統川普「對台軍售是與北京談判的好籌碼」，對此行政院長卓榮泰今（19）日備詢時回應，強調台灣是全球核心利益所在，不會這麼容易被犧牲與交易，包括美國國會領袖、國務卿、議長與軍委會主委都講了很多，而藍委徐巧芯說這些人並不代表川普，卓榮泰表示「不需要把帽子一直往身上戴」，會努力確保台灣現狀不會改變。美國總統川普在川習會後脫口稱「對台軍售是與北京談判的好籌碼」，徐巧芯說，好歹行政院要表態，應該要告訴川普，不該把台灣跟美國軍售當成籌碼。卓榮泰表示，對國家的信心就在這裡，且美方國會領袖、國務卿、議長與軍委會主委都講了很多。徐巧芯則說，這些人都不是川普，若川普後續沒有簽署是不是就沒有第二批140億軍售，目前掌握為何？卓榮泰說，目前沒有發生美國總統川普對政策的任何變化，因此不要去假設，「不需要把帽子一直往身上戴」，會努力確保台灣現狀不會改變，國務卿也說過對台政策不會改變，不允許中國用武力方式改變現況。