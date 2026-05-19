台灣人去泰國旅遊要注意了！泰國觀光暨體育部長蘇拉薩（Surasak Phancharoenworakul）今日在內閣會議後正式宣布，已核准取消針對93個國家的60天免簽證計畫，縮短為原先的30天，這項免簽優惠是兩年前所給予的。

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根據泰國公共電視台（Thai PBS）報導，蘇拉薩指出，泰國將恢復先前的30天免簽證計畫，他補充，「簽證政策委員會」接下來將逐國審查簽證安排，在兼顧國家安全與經濟考量之下，為各國評估出最合適的簽證類型。

所有失去入境前60天免簽資格的國家，都將恢復原本的簽證安排，其中大多數國家通常允許停留30天。蘇拉薩強調，泰國政府希望將重點放在吸引「優質旅客」，而非單純增加遊客數量。

泰國政府指出，發現有些外國人利用60天免簽政策，以觀光為掩護進入泰國，藉此建立非法的「人頭公司」、非法打工，並將泰國作為跨國犯罪的詐騙集團機房，因此批准了這項措施。

這項60天免簽政策於2024年推出時，目的在刺激經濟和觀光產業。泰國觀光暨體育部的統計數據顯示，大多數外國遊客在泰國的平均停留時間僅有9天。因此，官員們認為將免簽期限縮短至30天，且認為不會對核心觀光市場造成重大影響。

此外，配合短期旅遊的需求，部分國家的免簽期限未來甚至可能會進一步縮短至15天。

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顏得智編輯記者

曾在兩家網路媒體擔任新聞編輯，媒體從業經驗約7年，現任職於《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心。主要撰寫國際政治、國際財經、國際社會現象相關新聞。
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