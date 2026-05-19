我是廣告 請繼續往下閱讀

國防部長顧立雄今在立院和外交國防委員會召委、藍委馬文君激辯軍購延宕一事，馬文君提出刺針飛彈，質疑連編2年預算卻沒有發價書，顧立雄則回嗆有些是提前或準時交貨，惹火馬文君連珠炮開轟，但顧立雄秒回擊「M1A2T到現在總預算還沒有過，但它已經交（貨）了」，一度讓馬文君當機，隨後兩人再度激辯，顧立雄一度更嗆「美方待我們不薄」。立法院今邀請行政院長卓榮泰和相關部會，報告保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案編製經過並備質詢。馬文君質詢時槓上國防部長顧立雄，點名軍購條例最後通過7800億版本，是經過大家的考量，包括軍事圈常說「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，這個「有」是應該要具備相當的準備，包括武器裝備，不是有預算就好。馬文君更指出刺針飛彈已經連編兩年預算，但發價書迄今還沒來，顧立雄則解釋，預算案要先通過，發價書確實沒有來這件事要跟美方商議，但只要確定美方有供售意願，就會供大院審查。馬文君則回批，美方有供售意願所以國民黨讓他過了阿，但還有多少東西沒有發價書一直編，更不要說武器什麼時候拿到？顧立雄更不爽表示，馬文君特別條例有28案可以挑出哪個案子沒有取得發價書，但也有提前交易、準時交易，不可否認也有一些延宕交易。馬文君聽到顧立雄這樣說，秒稱若要討論這些就要從頭來講，F-16V是最重要的主力戰機，現在空軍最依靠的戰機，F-16A/B十幾年還沒有完成，F-16V買了到現在最後一年66架還沒有到貨，潛艦往後延了兩年一編就是14年，說要8艘阻敵在台灣海峽外，事實上台灣海峽根本不適合放潛艦，當你們要錢時，說那八艘經過美國兵推還有台灣漢光演習驗證的結果，那八艘取得最快是要16年後。馬文君連珠炮表示，還有潛艦的武器魚雷，今天潛艦做的再好，如果都做好了沒有魚雷，那跟沒有拳頭是一樣的，今天F-16A/B飛彈系統還沒有到貨超過好幾年，沒有飛彈也等同他的攻擊性是弱的，如果要講這些，現在要談的是希望談別的，很多東西延宕，包括戰車M1A2T，今年最後一批到貨，台灣的訓場還沒做好。顧立雄聽完回擊，「委員可以講每一項都可以講，那我也要講，M1A2T到現在總預算還沒有過，但他已經交了」，馬文君聽到則一時愣住，反問「總預算還沒過？」，顧立雄說「我們M1A2T最後一批預算還沒過」，馬文君再問「哪一個部分沒有過？」顧立雄再說「M1A2戰車最後一批，今年總預算」隨後馬文君恍然大悟，直呼總預算沒有過還是可以支出阿，還是可以支出這個部分，顧立雄和卓榮泰則笑出來，隨後雙方激辯，馬文君說，如果不能支出的是這個部分，而且你很清楚，在戶頭他是可以支用的，因為他不是算的剛剛好，跟總預算沒有關係，這你非常清楚。顧立雄則稱「那你看美方，美方待我們不薄，人攜式刺針飛彈，當時500枚數量就少，我們一開始就2000多枚，今天也許不會發生延宕的狀況」。