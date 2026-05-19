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法務部調查局高雄市調查處發現某臉書社群粉專於115年5月6日惡意散布「高雄已有18至20例漢他病毒症候群病例、為雙北病例數之5倍」等不實訊息，高雄市調查處查出是高雄劉姓男子撰寫貼文，18日約談劉姓男子等3人到案，檢方訊後依違反傳染病防治法，裁定劉男10萬交保，其餘人請回。法務部調查局表示，高雄市調查處發現某臉書社群粉專於今年（2026）5月6日惡意散布「高雄已有18至20例漢他病毒症候群病例、為雙北病例數之5倍」等不實訊息，並註明資料來源係衛生福利部疾病管制署公開資料，引發國人對漢他病毒於高雄孳生之恐慌，嚴重擾亂社會秩序。因此，高雄市調查處溯源查出這段假訊息，是高雄劉姓市民所為，經報請雄檢的檢察官指揮，並於昨日約談犯劉姓嫌疑人等3人到案；經檢察官複訊後，依觸犯《傳染病防治法》第63條，裁定劉嫌10萬元交保，其餘請回。高雄市政府衛生局於5月8日發布新聞稿澄清與事實不符，調查局嚴正呼籲，我國對於傳染病疫情之防治資訊，均由衛福部疾管署統一發布，民眾收到傳染病相關訊息應辨識思考、小心查證，該局秉持「即時查證、依法嚴辦」之原則，請民眾切勿因錯誤認知而傳散不實訊息，致誤蹈法網。