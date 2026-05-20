2026 年 5 月 20 日不僅是「520 網路情人節」，更是民俗專家眼中的轉運神日！除了是農曆年第三個「天赦日」，還罕見巧遇文殊菩薩與文財神比干聖誕。命理權威老師楊登嵙、王老師與柯柏成三位名師提醒，當天磁場匯聚了離火運「五火當旺」能量，不論想求財、求智慧或告白，請務必掌握以下 「5 招最強轉運攻略」。
🟡 520 轉運必看：補財庫、求智慧、脫單告白「最強 5 招」
📍第一招：天赦日赦罪除厄
命理老師楊登嵙指出，天赦日是向玉皇大帝懺悔赦罪的好時機。建議準備 12 顆帶殼桂圓、米糕與九轉壽生蓮花。祭拜後將「桂圓殼敲碎」，連同紙錢、懺悔文一同焚化，象徵破繭而出，消除過去的霉運與罪罰，讓身體健康、官司化解。
📍第二招：最強補財庫口訣
王老師也指出，2026 年為火年， 520 當天更逢「火年火月火日」，巳時（09:00~11:00） 五火齊聚。建議在該時段參拜，並誠心念誦轉運口訣：『玉皇開恩，逢凶化吉，罪過消除，福財雙至』。特別是生肖屬馬、鼠、牛、兔者，務必把握此時補足財庫不漏財，更能鎖住下半年的財庫。
📍第三招：文殊菩薩求智慧
命理師柯柏成表示，天赦日是向上天懺悔、請求赦罪的好日子。由於今年 520 同時也是文殊菩薩與文財神比干的生日，當天適逢文殊菩薩聖誕，考生、求職者或國考族可帶著常用的 2B 鉛筆 赴廟宇祈求加持。除了祈求考運順利，更要運用天赦日精神反省過去，展現改過向善的決心，有助於安心定神、智慧明朗。
📍第四招：比干財神求正財
520 適逢文財神比干聖誕，上班族若想求下半年升遷或正財爆棚，應誠心祈求 「以德聚財、官運亨通」，適合祈求下半年升遷，但切記不可祈求橫財或損人利己之事。柯柏成指出，因比干神格正直，重視「正念」，唯有心存正念者方能獲得財神爺的最強感應，否則恐害到自己。
📍第五招：520 勇敢說愛告白術
數字諧音「我愛你」的 520 是告白絕佳時機。專家建議，一封手寫信、一束雛菊或鮮花，在吉日能量加持下更顯真誠。不論是追求對象或感謝父母，都要勇敢表達愛，磁場越正向，運勢越開泰。
🟡 520 網路情人節由來：從 BB Call 到勇敢告白
在充滿靈動力的這天，愛情能量同樣高漲。520 的由來可追溯至 1990 年代的 BB Call 時代，因數字諧音「我愛你」而成為網路密語。
儘管是吉日，命理師仍提醒應避免以下三件事，以免折損福報：
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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📍第一招：天赦日赦罪除厄
命理老師楊登嵙指出，天赦日是向玉皇大帝懺悔赦罪的好時機。建議準備 12 顆帶殼桂圓、米糕與九轉壽生蓮花。祭拜後將「桂圓殼敲碎」，連同紙錢、懺悔文一同焚化，象徵破繭而出，消除過去的霉運與罪罰，讓身體健康、官司化解。
- 祭拜黃金時段： 早上 5 點至下午 3 點。
- 開運神物： 準備 12 顆帶殼桂圓、米糕與九轉壽生蓮花。
- 祕訣： 祭拜完後將桂圓殼敲碎，連同紙錢、懺悔文一同焚化，象徵「破繭而出」厄運消散，開啟下半年好運。
王老師也指出，2026 年為火年， 520 當天更逢「火年火月火日」，巳時（09:00~11:00） 五火齊聚。建議在該時段參拜，並誠心念誦轉運口訣：『玉皇開恩，逢凶化吉，罪過消除，福財雙至』。特別是生肖屬馬、鼠、牛、兔者，務必把握此時補足財庫不漏財，更能鎖住下半年的財庫。
- 最強轉運時機： 巳時（09:00~11:00）最靈驗。
- 必拜名單： 生肖屬馬、鼠、牛、兔者，或近期事業不順、官司纏身者。
- 轉運口訣： 「玉皇開恩，逢凶化吉，罪過消除，福財雙至」。
命理師柯柏成表示，天赦日是向上天懺悔、請求赦罪的好日子。由於今年 520 同時也是文殊菩薩與文財神比干的生日，當天適逢文殊菩薩聖誕，考生、求職者或國考族可帶著常用的 2B 鉛筆 赴廟宇祈求加持。除了祈求考運順利，更要運用天赦日精神反省過去，展現改過向善的決心，有助於安心定神、智慧明朗。
📍第四招：比干財神求正財
520 適逢文財神比干聖誕，上班族若想求下半年升遷或正財爆棚，應誠心祈求 「以德聚財、官運亨通」，適合祈求下半年升遷，但切記不可祈求橫財或損人利己之事。柯柏成指出，因比干神格正直，重視「正念」，唯有心存正念者方能獲得財神爺的最強感應，否則恐害到自己。
數字諧音「我愛你」的 520 是告白絕佳時機。專家建議，一封手寫信、一束雛菊或鮮花，在吉日能量加持下更顯真誠。不論是追求對象或感謝父母，都要勇敢表達愛，磁場越正向，運勢越開泰。
🟡 520 網路情人節由來：從 BB Call 到勇敢告白
在充滿靈動力的這天，愛情能量同樣高漲。520 的由來可追溯至 1990 年代的 BB Call 時代，因數字諧音「我愛你」而成為網路密語。
- 告白儀式感： 不一定要砸大錢，一張手寫卡片、一束代表對方特質的鮮花（如雛菊或向日葵），在數位時代更能傳遞溫暖。
- 愛不限情侶： 520 的精神是「勇敢說愛」，這一天也適合向父母表達感謝，或寫封信鼓勵努力生活的自己。
儘管是吉日，命理師仍提醒應避免以下三件事，以免折損福報：
- 忌求橫財： 柯柏成特別點出，財神比干重視正直，心念偏邪者難感應。
- 忌動怒口舌： 極火月份磁場激進，衝動破財往往源於一時口角。
- 忌報復心： 王老師也提醒，天赦日核心在於「赦免」與「懺悔」，以此日祈求報復他人將有損功德。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。