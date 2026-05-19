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涉嫌偽造商務文件 邀民革上海市委副主任來台

行程由徐春鶯提供資料！羅穎出庭作證：行前不知孫憲黨政背景

檢方出示LINE對話紀錄 羅穎：因員工要脅才勉強同意

中配徐春鶯與友人羅穎涉嫌以商務交流名義，掩護中共黨政幹部孫憲來台。新北地方法院今（19）日開庭，檢方當庭出示對話紀錄，顯示徐春鶯曾傳訊提醒羅穎「低調保密」，並建議安排孫憲到公司簽署意向書以防遭到調查；羅穎則在庭上供稱，自己是在收到起訴書後，才得知孫憲的真實身分。根據新北地檢署起訴書指出，徐春鶯長期與中共「中國國民黨革命委員會上海市委員會祖國和平統一促進委員會」副主任孫憲等人往來並匯報政情。徐春鶯涉嫌與羅穎利用「集智公司」名義，邀請孫憲來台進行「商務活動交流」，並透過偽造文件取得內政部移民署的入境許可，使孫憲於去年10月來台與台灣政商人士會面。新北地方法院今日以證人身分傳喚羅穎進行交叉詰問。羅穎陳述，當初是由徐春鶯介紹具法律背景的「孫主任」給她，她當時僅知對方具法律背景，完全不知道其身分；羅穎表示，去年她前往上海前，徐春鶯提議可與孫憲及其家人用餐，飯局中，孫憲介紹其女兒為「上海鴻蘊公司」董監事，因該公司與集智公司經營範圍相似，孫憲便在席間提出能否以商務交流名義來台。羅穎稱，後續的申辦行程皆由集智公司員工處理，並由徐春鶯直接將資料提供給員工，她本人並未經手任何文件。孫憲於去年10月抵台後，僅在抵達當天至集智公司開會，後續並未按照原先呈報的行程表行進。檢察官隨後在法庭上出示徐春鶯與羅穎的對話紀錄。去年6月，徐春鶯曾傳傳訊息給羅穎表示：「孫主任入台證已拿到，低調盡量保密」、「如果來，就安排去公司坐坐，讓大家看到孫憲有來公司，甚至簽些意向書，以防萬一被告、被查」。針對檢方質疑若是合法商務行程為何需要如此提醒，羅穎解釋，當時承辦的王姓員工已離職且掌握大量資料，並曾要脅公司。由於兩岸關係敏感，她擔心遭員工炒作，曾向徐春鶯提議取消孫憲的來台行程，但徐春鶯與孫憲擔心此次若不來台，未來將更難申請，她最後才勉強同意協助。羅穎強調，孫憲來台是由徐春鶯提出，在看到起訴書前，她只認為孫憲是一位有法律背景的老人，不知其具備中共黨政背景與影響力。對此，徐春鶯的辯護律師表示，將於下次開庭辯論時再表達意見。