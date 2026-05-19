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合利他命台、日版根本一樣！關鍵差異在數量

▲旅日達人林氏璧過去就曾指出，台灣和日本的合利他命成分一模一樣。（圖／翻攝臉書《日本自助旅遊中毒者》）

「輸」

破解合利他命都市傳說！林氏璧：劑量完全相同

▲合利他命台灣官方早已聲明澄清台、日配方完全相同。（圖／合利他命官網）

許多台灣人飛到日本玩，到藥妝店大採購都是必經行程，尤其「合利他命」更是長年熱門的必買清單。而許多台灣人過去都曾認為，更成為流傳已久的都市傳說。對此，合利他命官方早已聲明澄清台、日配方完全相同。而曾任台大感染科醫師的旅日達人林氏璧近期也指出，關於合利他命台、日兩地最大的關鍵差別其實在於林氏璧指出，很多人懷疑台灣賣的合利他命和日本不同，但台灣官方網站早有聲明，熱門的「合利他命 EX PLUS 強效錠」是，成分、劑量都完全一樣，僅因應台灣消費習慣，僅在林氏璧補充表示，透過台灣食藥署網站也能查到合利他命幾個品項的許可證字號。像是「合利他命強效錠」與「合利他命金強效錠」，字號中都帶有字，代表是從海外輸入，而藥廠產地位於日本京都府福知山市；其他帶有「製」字的品項，則是由台灣本土的杏輝藥廠代工製造。由於合利他命是日本生產後進口台灣，也讓林氏璧表示：至於為何會有「日本比較有效」的誤會？林氏璧特地對照台灣與日本的合利他命強效錠成分，發現兩者內容物根本一模一樣。唯一的差別在於，標示的是的成分含量，而則是標示的含量，導致數字看起來差了三倍，但實際上毫無不同。最後，林氏璧也談到補充維生素 B 群的問題，他提到，若有長期痠痛、末梢發麻等症狀，建議先去看醫生釐清病因，因為「」。若真的有需要，可以先透過醫生開立健保的 B 群、葉酸，效果不好再詢問可否吃合利他命。他也提醒，合利他命在台灣屬於，使用前一定要詳閱說明書警語及注意事項。