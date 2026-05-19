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▲民進黨立委何欣純。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.05.19）

台中市長盧秀燕今（19）日向總統賴清德拋出三項建議，包括刪除台獨黨綱等，對此，行政院長卓榮泰說回應，身為一個國內重要的政治工作者，必須與時俱進，體察時事，若從1999年到現在，經過20幾年都完全不能體察這種現象，本身沒有進步，也不能隨著時代的演進，將自絕於國人之外。盧秀燕今表示，為了台灣的安全，建議賴總統3件事情，第一，盡快消除國際社會的疑慮，明天520，賴總統應該親自說明，台灣不會宣布獨立；第二，為了怕民進黨說一套、做一套，因此，身兼黨主席的賴總統，應該要刪除台獨黨綱；第三，守護中華民國，要真心誠意。立法院會下午邀請卓榮泰提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告，並備詢。何欣純質詢時表示，盧秀燕今天大動作賴清德三件事，他則提出三個建議，第一維持現狀是全民共識、第二經濟優先民生第一、第三請真心誠意愛台灣。卓榮泰說，何欣純的3個回應，都是現在身為中華民國台灣的國人，心中最應該具備的國民心理素質。他說，民進黨在1999年提出台灣前途決議文之後，就明白的說明，台灣是一個主權獨立的國家，現在依照憲法名稱叫做中華民國，所管轄的範圍是台澎金馬以及所屬的列島嶼，這個已經是1999年以來到現在。卓榮泰表示，身為一個國內重要的政治工作者，必須與時俱進，體察時事，若從1999年到現在，經過20幾年都完全不能體察這種現象，本身沒有進步，也不能隨著時代的演進，來調整自己對這個的論述，那麼將自絕於國人之外。何欣純提到，維持現狀是台灣社會最大公約數，政治人物應該與時俱進、體察民意，當前國家最重要的是經濟優先、民生第一，舉例應如政院今日所提「0到18歲全程支持方案」般全方位照顧國人，讓產業有活水、勞工有工作、人民生活能安居樂業；至於真心誠意愛台灣，更是要用行動來做，尤其盧秀燕身為台中市長，應先把台中市政做好，讓市民感到安全安心。此外，何欣純也呼籲盧秀燕、立院副院長江啟臣及台中各黨派立委等人，真心誠意愛台灣，就應該支持台中產業、支持國防自主、支持無人機預算回到台中產業鏈，這次國防特別預算從行政院版本1.25兆元，遭刪減為7800億元，少掉4700億元，被砍的是國防自主、產業升級轉型以及勞工就業機會的一股活水，被刪減內容涉及各式無人機採購、軍備產能新產線與台美研發合作等，將大幅影響台灣產業轉型升級與就業機會。何欣純表示，台中就是台灣無人機智慧製造中心，中部地區具備精密機械、工具機、航太、資通訊與智慧製造實力，南部可作為研發驗證基地，城市間就是相互合作，實際製造、零組件加工與系統整合能量就在台中，行政院應更進一步精確盤點無人機產業從業人員與協力供應鏈，讓中央政策能真正對接台中既有產業優勢，以新思維、再加碼、大投資壯大台中產業，打造台灣國防與台中產業雙贏局面。