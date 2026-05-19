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中東戰火持續燃燒引發的蝴蝶效應，正在悄悄改變全球基層勞工的荷包，隨著美國、以色列與伊朗在衝突加劇，全球最重要的能源咽喉「荷姆茲海峽（Hormuz Strait）」面臨被封鎖的危機，國際原油價格日前一度飆破每桶 120 美元。這場遠在中東的戰火，更是迅速延燒到了全球第三大石油進口與消費國——印度，引發了四年來最嚴重的燃油漲價潮。過去印度政府為了穩定民生與抑制通貨膨脹，對國內的汽柴油價格採取極為嚴格的「凍漲」或補貼政策，在全球能源波動期間，多由國營企業吸收成本。然而，面對長期高檔的國際油價，這道防線終於今年五月徹底失守。上週五印度政府先是罕見地進行了四年來的首次調價，將汽柴油每公升大漲 3 盧比。沒想到不到一周內，今（19）又再度宣布每公升上調約 0.9 盧比。調整後，首都新德里的汽油價格達到每公升 98.64 盧比（約新台幣 32.37 元），而加爾各答（Kolkata）的汽油更是一路飆升至 109.70 盧比。這起「一週二連漲」的罕見現象，立即引發國際金融市場高度關注，認為印度政府正逐步放寬價格管制，將高昂的進口能源成本轉嫁給終端消費市場。印度政府之所以油價「凍未條」是因為國營事業巨頭的巨額損失，根據印度聯邦石油部副部長蘇雅塔·夏爾馬（Sujata Sharma）透露，雖然日前已經調漲過一次，但控制全國超過 90% 加油站的國營燃料零售商，目前每天仍因燃油銷售承受約 75 億盧比（約新台幣 24.62 億元）的巨額損失。在漲價前，這些企業每個月合計虧損高達 3,000 億盧比。由於印度超過 85% 的原油需求完全仰賴進口，若不即時調整，國家財政與能源供應鏈將面臨全面崩潰。然而除了國營巨頭損失慘重外，更直接的影響最終仍是落在基層消費者身上，位於新德里的Uber司機庫瑪（Kishore Kumar）受訪時就表示，對他們這樣的基層來說，最害怕的其實不是一次大動作調整油價，而是宛如割肉般分段陸續漲價，因為這代表了油價將持續緩慢墊高，而叫車平台或消費者不願意調整車資，燃料成本最終都必須由司機自行吸收，最後變成「辛苦工作一整天，根本賺不到錢」的無奈場景。市場分析師指出，油價是所有物資的「母價」。印度高達 85% 原油依賴進口，燃油價格的連續上漲，將如同骨牌效應般迅速反映在交通、物流以及製造成本上。最直接的受害者就是食品與日常用品，這可能導致印度前陣子剛降溫的通貨膨脹再度復燃，甚至打亂印度央行（RBI）原定的貨幣與降息政策。