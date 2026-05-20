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▲《穿著PRADA的惡魔2》全球總票房已達5.46億美元，超過上一集，在台灣更是轟動。（圖／二十世紀影業提供）

▲《麥可傑克森》全台票房破8000萬，已經為音樂傳記片寫下新的賣座紀錄，卻仍和好萊塢其他票房大片有明顯差距。（圖／UIP提供）

▲《麥可傑克森》上映後，有在台灣的社群平台上引起討論，多少對票房有點幫助。（圖／UIP提供）

台灣人真的對音樂傳記片沒有感覺？《麥可傑克森》上週末在全美各地奪回票房冠軍、擠下稱霸兩個週末的《穿著PRADA的惡魔2》，目前全球賣破7億美元，也比《穿著PRADA的惡魔2》逼近5.5億美元要明顯領先。但在台灣，《穿著PRADA的惡魔2》已賣破1.86億台幣，搶先幾天上映的《麥可傑克森》才8234萬。近來全球最熱門話題影片，莫過於《穿著PRADA的惡魔2》和《麥可傑克森》，歐美時尚大國法國，《麥可傑克森》反應好過《穿著PRADA的惡魔2》，北美票房看來，《麥可傑克森》也確定是《穿著PRADA的惡魔2》難以企及，甚至上週末還上演《麥可傑克森》奪回票房冠軍寶座的逆襲，然而在台灣，兩部片的賣座數字就是有高達1億台幣的落差。從過去到現在，根據西洋著名音樂人生平改編的電影，在台灣票房反應永遠比歐美差了一大截，像是全球賣破9億美元的《波希米亞狂想曲》，台灣票房僅有3756萬，其他包括《貓王艾維斯》、惠妮休斯頓《與你共舞》、艾爾頓強《火箭人》等，全台票房都不到千萬，堪稱最不受台灣觀眾喜愛的片型。然而《麥可傑克森》的主角畢竟是在台灣仍有高知名度的流行樂之王，上映前也算有引起麥可粉絲的注意，因而在台灣還曾經排上IMAX映廳，上映後也有顯著的討論，更有一堆年輕世代的觀眾拿這個年代的紅星來類比麥可，然後被經歷過麥可時代的資深粉絲「教育」，才知道麥可這樣的巨星，幾乎空前絕後，21世紀的紅星無人能及。即便是知名度和魅力都強大的麥可，傳記影片來到台灣依然被《穿著PRADA的惡魔2》輕鬆打下，賣座數字相差甚遠，與在國外《麥可傑克森》領先的態勢完全顛倒。哪怕是已登神壇許久的麥可，碰到台灣觀眾對於音樂傳記片的無感，也難以上演奇蹟，儘管以這個類型的影片來說，《麥可傑克森》全台賣破8000萬已是幾乎不可能的成就，倘若可以拚破1億就更會是驚人里程碑，即便這樣，仍只是《穿著PRADA的惡魔2》票房一半多一點。