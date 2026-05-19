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▲乳癌有年輕化趨勢，茂盛醫院提醒年輕女性應提高警覺、定期檢查。（圖／記者金武鳳攝，2026.5.19)

台中一名29歲張姓女子，生日犒賞自己去按摩時，被按摩師察覺左側乳房近腋下處有異常硬塊，經茂盛醫院超音波檢查確診為一期「賀爾蒙陽性」乳癌。由於患者尚未婚育，醫療團隊採取「先凍卵、後治療」策略，在完成生育力保存後接受手術及後續治療，目前已順利恢復健康。茂盛醫院乳房外科醫師林翔晨指出，近年乳癌有年輕化趨勢，除與壓力及生活習慣有關，要特別當心炸物、精緻食品及飲食西化等危險因子，提醒年輕女性應提高警覺、定期檢查。張小姐去年生日前往按摩時，意外發現左乳外上側近腋下有小硬塊，隨後赴乳房外科檢查。超音波檢查發現約1.5公分不規則腫塊，並伴隨微小鈣化點及異常血流，經粗針切片後確診為一期乳癌。張小姐表示，她並未有罹癌家族史，只是罹癌前工作壓力大，「半夜常要接手機簡訊」，對此年紀輕輕罹癌感到「驚愕」。由於張小姐尚未婚育，院方安排至生殖醫學科進行醫療性凍卵，成功保存10顆卵子後，再接受後續化學治療與手術。乳房外科醫師林翔晨表示，治療過程包含化療、乳房保留手術及放射治療，目前患者已無癌細胞跡象，僅需定期追蹤。院方指出，年輕女性乳癌患者近年有增加趨勢，除乳腺組織較緻密、癌細胞生長速度較快外，生活壓力、飲食西化及環境荷爾蒙等因素，也被認為與乳癌年輕化有關。若乳房腫塊短時間內快速變大，且形狀不規則，應盡快接受專業檢查。林翔晨表示，年輕乳癌患者除治療效果外，也相當重視未來生育與外觀重建，因此目前臨床多會評估保留乳房或採微創手術方式，並建議患者於化療前進行凍卵或胚胎冷凍，以降低治療對生育能力的影響。醫師也提醒，20歲以上女性除平時自我檢查外，可考慮定期安排乳房超音波檢查；若有家族病史，更應提早追蹤。透過早期發現與治療，多數早期乳癌治癒率相當高。