曾獲超過160項獎項與提名肯定、當代最受讚譽的獨立冒險遊戲《Moss》系列，即將迎來全新里程碑，獨立遊戲工作室 Polyarc 發表系列新作《Moss：失落遺跡》（Moss：The Forgotten Relic），並公開首支預告影片，預計於2026年夏季正式發售，並同步支援繁體中文。
《Moss：失落遺跡》不僅是《Moss》系列首度跳脫過往 VR 框架、全面為 PC 及家用主機玩家量身打造的最新遊戲，更是將兩部經典作品融為一體的「終極力作」。
走入活生生的神話故事書 真正屬於你的英雄史詩
《Moss：失落遺跡》將備受好評的初代《Book I》及續作《Book II》， 完美融合成全方位強化的宏大旅程。故事發生在「活著的童話故事書」中，世界處處洋溢著古老的魔法與神話傳說。
玩家將陪伴出身貧寒卻胸懷大志，渺小卻無比堅強的小老鼠英雄「奎爾（Quill）」一同冒險。當強大的奧術威脅與鳥類暴君的神秘軍隊侵襲失落王國時，奎爾將打破故鄉的束縛踏上奇幻征途。玩家將與奎爾建立強大且不可分割的情感羈絆，在旅程中成為全心信任的守護者「Reader」。
《Moss：失落遺跡》結合探索、戰鬥以及創新的「雙重機制」玩法。玩家一邊要操控奎爾揮劍戰鬥，一邊要以守護者的視角，親自動手解開一關關精巧如「立體模型」般的場景環境謎題。
此外，為了讓各類型玩家都能輕鬆享受這段動人的故事，本作加入全新輔助功能「跳過戰鬥」。無論是喜愛硬派解謎、還是只想沉浸於劇情的輕度玩家，都能無負擔地揭開這段史詩傳奇。
《Moss：失落遺跡》將於2026年夏季正式登陸 PC（Steam）、PlayStation 5、Xbox Series X/S 以及 Nintendo Switch 平台，現已全面開放 Steam 預約加入願望單。
Polyarc 表示，為了讓非 VR 玩家也能徹底沉浸於《Moss》充滿魔力的世界中，團隊針對 PC 及家用主機平台進行了深度的重塑：
■ 無縫整合體驗：將兩款廣受好評的傳奇冒險連接，提供一氣呵成的流暢故事體驗。
■ 畫面與性能大升級：精緻視覺特效與性能優化，細膩呈現逐漸被大自然吞沒的失落王國。
■ 手工剪輯與智能鏡頭：加入全新設計的劇情過場動畫，並導入專屬的「智能跟隨相機」，以手工打造的電影化視角，展現高潮迭起的劇情張力。
■ 大師級交響樂章：由知名電玩作曲大師 Jason Graves 創作管弦樂配樂，完美烘托出冒險旅程中的驚奇、神秘與情感力量
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《Moss：失落遺跡》將備受好評的初代《Book I》及續作《Book II》， 完美融合成全方位強化的宏大旅程。故事發生在「活著的童話故事書」中，世界處處洋溢著古老的魔法與神話傳說。
玩家將陪伴出身貧寒卻胸懷大志，渺小卻無比堅強的小老鼠英雄「奎爾（Quill）」一同冒險。當強大的奧術威脅與鳥類暴君的神秘軍隊侵襲失落王國時，奎爾將打破故鄉的束縛踏上奇幻征途。玩家將與奎爾建立強大且不可分割的情感羈絆，在旅程中成為全心信任的守護者「Reader」。
此外，為了讓各類型玩家都能輕鬆享受這段動人的故事，本作加入全新輔助功能「跳過戰鬥」。無論是喜愛硬派解謎、還是只想沉浸於劇情的輕度玩家，都能無負擔地揭開這段史詩傳奇。
Polyarc 表示，為了讓非 VR 玩家也能徹底沉浸於《Moss》充滿魔力的世界中，團隊針對 PC 及家用主機平台進行了深度的重塑：
■ 無縫整合體驗：將兩款廣受好評的傳奇冒險連接，提供一氣呵成的流暢故事體驗。
■ 畫面與性能大升級：精緻視覺特效與性能優化，細膩呈現逐漸被大自然吞沒的失落王國。
■ 手工剪輯與智能鏡頭：加入全新設計的劇情過場動畫，並導入專屬的「智能跟隨相機」，以手工打造的電影化視角，展現高潮迭起的劇情張力。
■ 大師級交響樂章：由知名電玩作曲大師 Jason Graves 創作管弦樂配樂，完美烘托出冒險旅程中的驚奇、神秘與情感力量