台股今（19）日收盤再跌716.26點，累計3個交易日已跌掉1576.19點。對此，金管會出面信心喊話，強調「台股基本面仍屬穩健」，即便單日跌幅在亞股中排第二，但就本益比、上市櫃營收等數字來看，基本面沒有改變。

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金管會證期局指出，台股今日跌1.75%，同時段(截至下午1時30分收盤）亞洲主要股市狀況，新加坡漲0.70%、香港漲0.14%、上海漲0.10%、日本跌0.41%、韓國跌2.56%。

不過，證期局表示，台股基本面仍屬穩健。截至今（2026）年4月底，台股本益比約29.25倍，現金殖利率1.84%，加計股票股利為1.89%，國內上市櫃公司今年截至4月底累計營收約19.4兆元，較去年同期成長31%。

同時，根據證期局統計，截至5月18日止，信用交易的整戶擔保維持率為197.74%，而近幾日都維持在此水準。

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顏真真編輯記者

從平面媒體、雜誌主編再到網路媒體，擁有超過20年財稅金融採訪資歷，不僅見證過國內卡債風暴、本土金融危機、全球金融海嘯，還有台灣金融發展過程，從多次金融改革到金融整併，甚至台灣史上首次金控整併。
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