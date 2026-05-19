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台股今（19）日收盤再跌716.26點，累計3個交易日已跌掉1576.19點。對此，金管會出面信心喊話，強調「台股基本面仍屬穩健」，即便單日跌幅在亞股中排第二，但就本益比、上市櫃營收等數字來看，基本面沒有改變。金管會證期局指出，台股今日跌1.75%，同時段(截至下午1時30分收盤）亞洲主要股市狀況，新加坡漲0.70%、香港漲0.14%、上海漲0.10%、日本跌0.41%、韓國跌2.56%。不過，證期局表示，台股基本面仍屬穩健。截至今（2026）年4月底，台股本益比約29.25倍，現金殖利率1.84%，加計股票股利為1.89%，國內上市櫃公司今年截至4月底累計營收約19.4兆元，較去年同期成長31%。同時，根據證期局統計，截至5月18日止，信用交易的整戶擔保維持率為197.74%，而近幾日都維持在此水準。