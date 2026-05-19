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2020年底韓進集團決議收購韓亞航空，並在各國監管機關陸續批准合併後，日前大韓航空、韓亞航空兩家公司已於5月13日分別召開董事會批准，並簽署協議。大韓航空今（19）日宣布，將在2026年12月17日完成對韓亞航空的整合，結束長達五年多的企業合併進程。大韓航空在推動收購與合併過程中，持續致力改善韓亞航空的財務狀況推動其經營正常化，並已全額償還所獲得的公共資金。根據合併協議，大韓航空將全面承繼韓亞航空的全部資產、負債、員工及相關權利義務。雙方合併比例，依據韓國資本市場相關法規規定的基準市價計算確定為「大韓航空1：韓亞航空0.2736432」，大韓航空資本金將增加約1017億韓元。簽署合併協議後，大韓航空將正式推進整合營運所需的相關程序，包括申請變更營運規範、在維持現有航空營運許可證持續有效的基礎上，將韓亞航空機隊及整體安全營運系統整合到大韓航空營運體系。大韓航空已在5月14日向韓國國土交通部提交合併申請，並計劃於6月申請運行標準變更批准。完成國內審批後也將依序推展海外航空當局的相關程序。韓亞航空預計在8月召開臨時股東大會，審議合併事宜。由於此次合併符合「小型合併」條件，大韓航空將在同一天通過董事會決議代替召開股東大會。在安全營運層面,大韓航空已完成多項前期準備與投資。為因應整合後增加的機隊、航線和人員，大韓航空對首爾江西區總部的綜合控制中心(OCC)、客艙培訓中心、航空醫療中心進行了升級，並建立了更高效的工作系統。同時，為確保整合初期運作平穩、保障旅客飛行安全,飛行機組訓練程序也已達成了標準化。此外，引擎測試車間、新引擎維修廠、仁川國際機場附近的維修機庫等大型設施正在擴建或新建中。