日本首相高市早苗今（19）日訪韓，到訪韓國總統李在明的家鄉安東市，這是李在明今年1月訪問高市故鄉奈良後的「穿梭外交」新進展。雙方在會談中討論剛結束的川習會、能源危機、荷姆茲海峽封鎖應對等國際核心議題。
綜合韓媒朝鮮日報等報導，李在明今下午在慶尚北道安東市一家飯店親自迎接高市早苗，當高市一下車，李在明就上前迎接、熱情擁抱，還説「您不辭辛勞來到這座鄉間小鎮，真是太辛苦了，我從昨晚就開始期待您的到來」，高市也報以微笑。雖然此次僅為工作訪問，但韓方仍按照國是訪問的外交禮儀進行安排。除了傳統儀仗隊護送高市專車外，晚宴則提供安東燉雞的原型「煎雞兒」，這是朝鮮時期就存在的傳統料理。餘興節目也準備安東代表性傳統活動「落火遊戲」，屆時江面上將有煙火到處綻放。
日韓領導人峰會 關鍵話題曝
日韓雙方在小規模及擴大會談中，針對針對全球供應鏈、能源危機、荷姆茲海峽（StraitofHormuz）封鎖應變以及剛結束的美中首腦會談結果等國際核心議題展開討論。
李在明致辭時強調，這是自去年10月高市早苗上任以來雙方第四度會面，回顧雙方過去的具體合作成果，韓日供應鏈夥伴關係協定、打擊犯罪合作備忘錄及針對長生炭礦（ChoseiCoalMine）受害者遺骸DNA鑑定進行的實務諮商。
雙方也宣布在日方提出的「POWERR Asia」資金援助機制下，正式成立以「印太地區強化能源儲備」與「日韓能源安全保障」為核心的兩大合作支柱。雙方不僅針對荷姆茲海峽航行安全與中東局勢重申協作立場，強調日韓及日美韓三國將緊密聯手應對北韓核武威脅。
高市早苗説，在彼此的故鄉馬不停蹄地實踐穿梭外交，使我們的友誼與信任關係更加堅定與深化。為了區域及國際社會的和平與穩定，並將日韓關係推向更高層次、擴大合作範疇，未來我們將繼續在所有層級保持緊密溝通。
李在明備厚禮贈高市 獨具歷史意義
李在明也為高市早苗準備禮品，包括由9面「安東河回面具」木雕組成的壁框；並參考朝鮮通信使時期的象徵交流物韓紙和赤蔘，送上由韓紙與赤蔘製成的皮包、象徵兩國共同美好心願的月亮罐白瓷壁框，並贈送高市的丈夫前眾議員山本拓「雪花器皿」，代表其故鄉福井縣的雪景。安東市民與宗親會也準備當地特產要送給高市早苗。
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日韓領導人峰會 關鍵話題曝
日韓雙方在小規模及擴大會談中，針對針對全球供應鏈、能源危機、荷姆茲海峽（StraitofHormuz）封鎖應變以及剛結束的美中首腦會談結果等國際核心議題展開討論。
李在明致辭時強調，這是自去年10月高市早苗上任以來雙方第四度會面，回顧雙方過去的具體合作成果，韓日供應鏈夥伴關係協定、打擊犯罪合作備忘錄及針對長生炭礦（ChoseiCoalMine）受害者遺骸DNA鑑定進行的實務諮商。
雙方也宣布在日方提出的「POWERR Asia」資金援助機制下，正式成立以「印太地區強化能源儲備」與「日韓能源安全保障」為核心的兩大合作支柱。雙方不僅針對荷姆茲海峽航行安全與中東局勢重申協作立場，強調日韓及日美韓三國將緊密聯手應對北韓核武威脅。
高市早苗説，在彼此的故鄉馬不停蹄地實踐穿梭外交，使我們的友誼與信任關係更加堅定與深化。為了區域及國際社會的和平與穩定，並將日韓關係推向更高層次、擴大合作範疇，未來我們將繼續在所有層級保持緊密溝通。
李在明備厚禮贈高市 獨具歷史意義
李在明也為高市早苗準備禮品，包括由9面「安東河回面具」木雕組成的壁框；並參考朝鮮通信使時期的象徵交流物韓紙和赤蔘，送上由韓紙與赤蔘製成的皮包、象徵兩國共同美好心願的月亮罐白瓷壁框，並贈送高市的丈夫前眾議員山本拓「雪花器皿」，代表其故鄉福井縣的雪景。安東市民與宗親會也準備當地特產要送給高市早苗。