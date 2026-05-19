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維京時代之前的單刃劍

▲考古學家進行檢查後，初步確認這是一柄擁有約1300年歷史的單刃劍，這種劍常見於西元550年至880年之間的墨洛溫時期。（圖／翻攝自Kulturarv i Innlandet臉書）

從校外教學到博物館

挪威一名6歲男童在學校校外教學期間，意外在田地裡發現一柄生鏽的鐵劍，經過考古學家初步鑑定後，認為男童發現的這把劍可能來自1300年前，當時斯堪地那維亞還處於「墨洛溫時期（Merovingian Period）」，比維京時代還更古早。綜合外媒報導，驚喜發現古劍的是位就讀小學1年級、年僅6歲的瑞斯尼斯（HenrikRefsnes Mørtvedt），他日前在校外教學時，在田地中發現這柄有部分埋在地下的鐵劍，起初大家以為只是一塊廢鐵，但是其神似寶劍的外型引起注意，於是老師決定立即聯絡當地考古學家。考古學家進行檢查後，初步確認這是一柄擁有約1300年歷史的單刃劍，這種劍常見於西元550年至880年之間的墨洛溫時期，比維京時代還古早。在挪威，單刃劍是經典維京雙刃劍普及之前的主流傳統武器。鐵劍出土地點位於挪威東南部哈德蘭（Hadeland）地區，該地區因擁有肥沃土地，存在大量古代遺跡而長期受到考古界關注。哈德蘭的考古發現往往證明了，挪威內陸並未與更廣泛的歐洲歷史潮流隔絕。目前這把鐵劍已被移交到奧斯陸文化歷史博物館，將進行妥善保護與研究。透過進一步的X光檢查與金屬分析，或許能更加深入了解它的製作工藝、使用歷史與當時背景。如此具有價值的古文物，竟是由1位6歲男童在校外教學途中發現，而教師也立即注意到鐵劍的不尋常並通報專家，讓這趟校外教學成為一堂關於歷史、人文責任與文物保存的寶貴課程。