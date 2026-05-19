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台中市一名游姓男子假借徵才名義設局，透過印尼籍女子在網路招募外籍清潔工，一名印尼籍逃逸女移工應徵後赴約，未料竟遭游男冒充移民署官員控制行動、奪走手機並性侵得逞。台中市四警分局逮捕游男並經台中地方法院審理後，認定游男犯下強盜強制性交等罪，依強盜強制性交罪重判14年徒刑。判決指出，去（114）年5月游男以月薪4萬5000元徵求清潔工，並委託印尼籍女子協助招募。同年6月1日，被害女子赴台中市西屯區三信公園與游男見面，上車後，游男先詢問其是否為合法移工，得知對方為逃逸移工後，竟趁女子與丈夫通話時，持事先準備的手銬將她上銬，並佯稱自己是移民署官員，威脅若不配合發生性行為就送交移民署遣返，同時取走女子手機。游男隨後將女子載往汽車旅館，強迫親吻、口交及性侵得逞。被害女子因擔心遭遣返而不敢反抗，事後向台中市警四分局報警提告。法院審理時，游男坦承假冒移民署官員並違反女子意願性交，但否認有強盜手機犯行，辯稱只是暫時保管手機，且事後還曾給女子2000元。不過法官調查發現，游男不僅未歸還手機，之後還將手機以600元出售，認定其確有強盜意圖。法官認為，游男利用被害人身處異鄉且擔憂逃逸身分曝光的弱勢處境，以手銬、假冒公務員及遣返威脅等方式壓制其自由意志，再進一步性侵，犯罪手段惡劣，嚴重侵害被害人身體、行動自由與性自主權，最終依強盜強制性交罪判刑14年；犯案使用的手銬及手機也依法宣告沒收。