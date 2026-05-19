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有鑑於近期詐騙手法日新月異，金管會今（19）日提醒，民眾在進行信用卡消費、網路交易或綁定行動支付時，應提高警覺，慎防信用卡資訊遭詐騙集團利用，致使信用卡遭盜刷，以維護財產安全。金管會銀行局指出，目前詐騙集團常透過3大管道包括釣魚簡訊與網頁、一頁式廣告及社群媒體詐騙，竊取卡號及一次性密碼（OTP），或將卡片綁定至Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 等行動支付工具，其中詐騙會假借政府機關或公共事業之名義，發送如公共事業費用未繳、年度補稅通知或交通違規罰單未繳等急迫性訊息，誘使民眾點選簡訊中附帶的連結網址，引導至偽冒網站輸入交易資訊。此外，詐騙也會在社群平台或搜尋引擎投放限時搶購、超低價優惠等關鍵字的廣告，誤導民眾進入虛假付款頁面輸入交易資訊，還有社群媒體詐騙，會假冒知名賣家的客服或小編，以訂單重複設定、核對訂購資訊或解除分期付款等理由，騙取民眾個人資料。銀行局也提醒民眾，為防範信用卡資訊遭詐騙，民眾應養成良好的用卡習慣，建立識詐與防詐的自主意識，並應注意四大用卡習慣：一、：輸入前務必核對交易幣別、金額及目的是否相符，若有不符切勿輸入。二、：勿輕信來路不明的簡訊、郵件或廣告連結，亦避免下載不明應用程式。三、：定期檢視信用卡帳單，並善用消費通知與行動銀行查詢功能。四、：若未綁卡卻收到綁定通知，或發現異常交易，應立即聯繫發卡機構；如有疑義可撥打 165 反詐騙專線。面對現今新型態詐欺案件層出不窮，金管會也強調，將持續偕同金融機構密切關注詐騙態樣變化。督導金融機構強化交易監控與異常警示機制，並不定期研議相關防範措施。同時，將透過多管道加強民眾防詐教育與詐騙案例宣導，期盼提升民眾識詐與防詐之自我保護能力，以保障民眾財產安全。