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藍白刪軍購指管系統 沈伯洋：如大腦神經元

如買電腦不給灌系統 沈伯洋疾呼指揮系統被藍白針對

立法院藍白以人數優勢通過7800億國防特別條例，其中刪除「指管決策」包括AI輔助情報決策模組、部隊覺知套件及台灣戰術網路，將無法快速有效分析巨量情資，提供指揮官決策下達。對此立委沈伯洋今（19）日在質詢行政院長卓榮泰時表示，AI指揮系統在軍購中金額中不算高，此外在國防總預算方面，跟通信資管相關，被凍刪比例高，認為這針對性極強，就像讓你買電腦卻不給灌Windows，這聽起來都不正常，示警指揮管理系統被針對，這是一個很嚴重的問題，社會必須關注。對於藍白刪除軍購指管決策，沈伯洋說，這部分有如大腦神經元，等於空有飛彈結果指揮管理系統沒有辦法有效運作，且這部分並非佔軍購很大的數目，此外在國防總預算方面，全部跟通信電子與資管相關的，被凍刪比例高，這些都是非常重要的「指管戰力」。沈伯洋表示，藍白完全在針對指揮管理系統，又要凍結又要刪除，這看起來不太正常，說要監督實在不太相信，因為太精準了。等於明明有一個指揮管理系統，所有東西才可以運作，東西可以買沒關係，但不給指揮，不給下指令，這就是一個問題。沈伯洋說明，這就像是買一台電腦，對方都讓你組裝，結果不給你灌Windows，那電腦要怎麼運作？所以認為這個指揮系統被針對，示警指揮管理系統被針對，這是一個很嚴重的問題，社會必須關注。對此卓榮泰說，為人父母必須要小孩有足夠的營養，有時要給正餐，有時要給點心，但不能正餐也拿掉一點，點心也拿掉一點，那這小孩就沒有營養。國防也是一樣，有的用公務預算，有的用特別預算。把它全編在公務預算，那真的是有困難，那要編特別預算又要被一次次阻撓。卓榮泰說，還是認為，只要心存台灣，真的要保衛台灣，就給小孩營養、就給國家國安，這個心情如果大家一致的話，那台灣將可以一直永續地生存下去。