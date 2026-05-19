我是廣告 請繼續往下閱讀

旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook與台中市政府合作，舉辦第二屆酷創祭，邀請超過百位Kreator創作者到台中，在3天時間產出上百篇內容。Klook台灣總經理李雅寧表示，創作者的真實分享能讓城市魅力傳達到每個角落，帶來世界各地的旅客。今年酷創祭聚焦AI主題，探索AI如何重塑旅客的靈感搜尋與行程規劃體驗。根據Klook《2026旅遊脈動大調查》，高達91%的旅客曾使用AI協助決定下一趟旅行，最常見使用情境包括搜尋旅遊資訊、安排行程、翻譯與整理旅費等。不過，社群平台仍是旅客重要靈感來源，每5位旅客中就有4位，會在瀏覽社群媒體時萌生旅遊靈感，甚至直接完成預訂。今年「酷創祭」選擇台中作為主場，台中融合歷史文化、在地美食與文青慢活氛圍，位居中部交通樞紐，近年國際航線持續拓展，加上台中海洋館、台中綠美圖等新景點陸續亮相，吸引越來越多國際旅客造訪。以社群經營心法聞名的「電商人妻」表示：「AI的確讓創作變得更有效率，但旅遊最重要的，還是真實的感受與情緒體驗，需要透過創作者親身走訪與分享，才能真正打動人心。」