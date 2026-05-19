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已經買好日本機票別怕！出國稅調漲不溯及既往

▲日本「國際觀光旅客稅」將從今年7月1日上漲至3000元，這將會影響到從日本飛回台灣的旅客，回程機票價格大約會貴上600元新台幣。（圖／日本關稅局）

哪些人誰不用多繳稅金？4類免徵收對象大公開

日本出國稅怎麼繳納？一般自由行、團客出入境不影響

▲日本觀光廳強調，這波調漲出國稅所帶來的可觀稅收，將被全數專款專用於提升日本整體的觀光環境。（圖／美聯社／達志影像）

日本為何調漲出國稅？4大用途一次看

準備去日本玩的民眾注意了！日本政府確定自2026年7月1日起，將現行的「國際觀光旅客稅（簡稱出國稅）」從每人每次 1,000 日圓（約新台幣 200 元），大幅上調至 3,000 日圓（約新台幣 600 元）。這項新制不論外國觀光客或日本公民都適用，將直接附加在機票、船票或旅行社團費中，只有「4類人」可以享受免稅待遇。日本政府在2025年底拍板，從7 月 1 日正式啟用1,000 日圓漲至3,000 日圓，但同時提供了人性化的過渡措施，只要旅客在 6 月 30 日以前完成開票的機票，或是已確認的海外團體旅遊行程，即便實際從日本出境的日期是在 7 月 1 日以後，只要符合，現省 2,000 日圓。日本這波出國稅調漲也並非人人都要買單，日本官方公告以下特定族群屬於，離境時無須繳納任何出國稅：日本出國稅的調整不會影響通關效率，搭乘一般民航機或郵輪的旅客，出國稅會由航空公司及旅行業者，無需另行手續。至於私人飛機搭乘者，則必須在登機前，由本人親自前往日本海關完成申報，並於現場完成繳納。日本觀光廳強調，這波調漲出國稅所帶來的可觀稅收，將被全數專款專用於提升日本整體的觀光環境，並解決旅遊熱潮帶來的負面衝擊：投入資源解決各大知名景點日益嚴重的過度旅遊與擁擠問題。更新機場的自動化快速通關閘門，縮短旅客排隊等候的時間。針對外國遊客進行在地旅遊禮儀推廣與地方導引，促進和諧旅遊環境。撥款整修重要文化財等地方固有文化與自然觀光資源，維持日本觀光的高品質。