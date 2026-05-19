準備去日本玩的民眾注意了！日本政府確定自2026年7月1日起，將現行的「國際觀光旅客稅（簡稱出國稅）」從每人每次 1,000 日圓（約新台幣 200 元），大幅上調至 3,000 日圓（約新台幣 600 元）。這項新制不論外國觀光客或日本公民都適用，將直接附加在機票、船票或旅行社團費中，只有「4類人」可以享受免稅待遇。
已經買好日本機票別怕！出國稅調漲不溯及既往
日本政府在2025年底拍板，從7 月 1 日正式啟用「國際觀光旅客稅」新稅率，金額從1,000 日圓漲至3,000 日圓，但同時提供了人性化的過渡措施，只要旅客在 6 月 30 日以前完成開票的機票，或是已確認的海外團體旅遊行程，即便實際從日本出境的日期是在 7 月 1 日以後，只要符合 6 月底前開票的條件，依舊適用 1,000 日圓的舊稅率，現省 2,000 日圓。
哪些人誰不用多繳稅金？4類免徵收對象大公開
日本這波出國稅調漲也並非人人都要買單，日本官方公告以下特定族群屬於「免徵收對象」，離境時無須繳納任何出國稅：
嬰幼兒： 2 歲以下的嬰幼兒免徵。
轉機旅客： 入境日本後，在 24 小時內再度搭機離境的轉機客。
執勤人員： 船舶或航空機的執勤機組人員。
公務官員： 搭乘公務船或公用機出境的官方人員。
日本出國稅怎麼繳納？一般自由行、團客出入境不影響
日本出國稅的調整不會影響通關效率，搭乘一般民航機或郵輪的旅客，出國稅會由航空公司及旅行業者在購買機票、團費時直接代收，無需另行手續。
至於私人飛機搭乘者，則必須在登機前，由本人親自前往日本海關完成申報，並於現場完成繳納。
日本為何調漲出國稅？4大用途一次看
日本觀光廳強調，這波調漲出國稅所帶來的可觀稅收，將被全數專款專用於提升日本整體的觀光環境，並解決旅遊熱潮帶來的負面衝擊：
緩解觀光公害： 投入資源解決各大知名景點日益嚴重的過度旅遊與擁擠問題。
升級機場硬體設備： 更新機場的自動化快速通關閘門，縮短旅客排隊等候的時間。
加強在地禮儀宣導： 針對外國遊客進行在地旅遊禮儀推廣與地方導引，促進和諧旅遊環境。
文化與自然資源整修： 撥款整修重要文化財等地方固有文化與自然觀光資源，維持日本觀光的高品質。
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日本政府在2025年底拍板，從7 月 1 日正式啟用「國際觀光旅客稅」新稅率，金額從1,000 日圓漲至3,000 日圓，但同時提供了人性化的過渡措施，只要旅客在 6 月 30 日以前完成開票的機票，或是已確認的海外團體旅遊行程，即便實際從日本出境的日期是在 7 月 1 日以後，只要符合 6 月底前開票的條件，依舊適用 1,000 日圓的舊稅率，現省 2,000 日圓。
日本這波出國稅調漲也並非人人都要買單，日本官方公告以下特定族群屬於「免徵收對象」，離境時無須繳納任何出國稅：
嬰幼兒： 2 歲以下的嬰幼兒免徵。
轉機旅客： 入境日本後，在 24 小時內再度搭機離境的轉機客。
執勤人員： 船舶或航空機的執勤機組人員。
公務官員： 搭乘公務船或公用機出境的官方人員。
日本出國稅怎麼繳納？一般自由行、團客出入境不影響
日本出國稅的調整不會影響通關效率，搭乘一般民航機或郵輪的旅客，出國稅會由航空公司及旅行業者在購買機票、團費時直接代收，無需另行手續。
至於私人飛機搭乘者，則必須在登機前，由本人親自前往日本海關完成申報，並於現場完成繳納。
日本觀光廳強調，這波調漲出國稅所帶來的可觀稅收，將被全數專款專用於提升日本整體的觀光環境，並解決旅遊熱潮帶來的負面衝擊：
緩解觀光公害： 投入資源解決各大知名景點日益嚴重的過度旅遊與擁擠問題。
升級機場硬體設備： 更新機場的自動化快速通關閘門，縮短旅客排隊等候的時間。
加強在地禮儀宣導： 針對外國遊客進行在地旅遊禮儀推廣與地方導引，促進和諧旅遊環境。
文化與自然資源整修： 撥款整修重要文化財等地方固有文化與自然觀光資源，維持日本觀光的高品質。