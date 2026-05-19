搶攻端午節送禮商機，台中市裕元花園酒店推出「花影入夏・粽香成宴」端午禮盒系列，結合藝術視覺與高端食材策略，開賣不到兩週，銷售即達預期七成，企業訂單需求同步成長。
裕元花園酒店表示，今年端午禮盒以梵谷名畫《鳶尾花 Irises》為靈感，將畫作中的藍紫色調與流動筆觸轉化為禮盒主視覺，搭配夏日花卉元素，提升節慶送禮辨識度與收藏感，也希望透過包裝設計增加整體生活美感與附加價值。
至於產品則主打「話題口味」與「高端海味」雙主軸，包括「椒麻牛三寶粽」延續歷年熱銷人氣，選用牛筋、牛腩與牛肚三種部位，搭配花椒香氣與北港花生、栗子及客家酸菜，是偏愛重口味族群最愛。另一款「XO醬鮑魚海皇粽」則鎖定高端送禮市場，內含鮑魚、草蝦與蟹鉗等海味食材，結合主廚秘製XO醬，呈現濃厚海鮮風味。
除雙主打產品外，另推出「干貝八寶肉粽」、「養生香椿素粽」及「月桃紫米甜粽」等品項，並組合成不同價位禮盒，以滿足送禮、自用及蔬食等多元需求。
裕元花園酒店行銷傳播部經理杜岳修表示，近年端午禮盒市場已逐步朝「送禮化」與「高單價化」發展，企業團購與預購需求明顯增加。目前企業客戶與團購訂單已占整體業績七成以上，今年整體銷售動能也優於去年同期，預估檔期業績可望成長一至兩成。
此外，為強化消費體驗，今年同步推出可重複使用的設計保冷袋，將一次性包裝延伸為日常用品，提升實用性與品牌識別度。飯店表示，端午禮盒即日起開放預購，6月1日前預購，最高可享8折早鳥優惠，可選擇預訂後酒店現場自取或至裕元花園酒店線上商城預購宅配到府。https://www.windsorinlife.com
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至於產品則主打「話題口味」與「高端海味」雙主軸，包括「椒麻牛三寶粽」延續歷年熱銷人氣，選用牛筋、牛腩與牛肚三種部位，搭配花椒香氣與北港花生、栗子及客家酸菜，是偏愛重口味族群最愛。另一款「XO醬鮑魚海皇粽」則鎖定高端送禮市場，內含鮑魚、草蝦與蟹鉗等海味食材，結合主廚秘製XO醬，呈現濃厚海鮮風味。
除雙主打產品外，另推出「干貝八寶肉粽」、「養生香椿素粽」及「月桃紫米甜粽」等品項，並組合成不同價位禮盒，以滿足送禮、自用及蔬食等多元需求。
此外，為強化消費體驗，今年同步推出可重複使用的設計保冷袋，將一次性包裝延伸為日常用品，提升實用性與品牌識別度。飯店表示，端午禮盒即日起開放預購，6月1日前預購，最高可享8折早鳥優惠，可選擇預訂後酒店現場自取或至裕元花園酒店線上商城預購宅配到府。https://www.windsorinlife.com