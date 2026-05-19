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▲裕元花園酒店 2026端粽以雙主軸椒麻牛三寶與XO醬鮑魚海皇粽作為主打.（圖／業者提供）

搶攻端午節送禮商機，台中市裕元花園酒店推出「花影入夏・粽香成宴」端午禮盒系列，結合藝術視覺與高端食材策略，開賣不到兩週，銷售即達預期七成，企業訂單需求同步成長。裕元花園酒店表示，今年端午禮盒以梵谷名畫《鳶尾花 Irises》為靈感，將畫作中的藍紫色調與流動筆觸轉化為禮盒主視覺，搭配夏日花卉元素，提升節慶送禮辨識度與收藏感，也希望透過包裝設計增加整體生活美感與附加價值。至於產品則主打「話題口味」與「高端海味」雙主軸，包括「椒麻牛三寶粽」延續歷年熱銷人氣，選用牛筋、牛腩與牛肚三種部位，搭配花椒香氣與北港花生、栗子及客家酸菜，是偏愛重口味族群最愛。另一款「XO醬鮑魚海皇粽」則鎖定高端送禮市場，內含鮑魚、草蝦與蟹鉗等海味食材，結合主廚秘製XO醬，呈現濃厚海鮮風味。除雙主打產品外，另推出「干貝八寶肉粽」、「養生香椿素粽」及「月桃紫米甜粽」等品項，並組合成不同價位禮盒，以滿足送禮、自用及蔬食等多元需求。裕元花園酒店行銷傳播部經理杜岳修表示，近年端午禮盒市場已逐步朝「送禮化」與「高單價化」發展，企業團購與預購需求明顯增加。目前企業客戶與團購訂單已占整體業績七成以上，今年整體銷售動能也優於去年同期，預估檔期業績可望成長一至兩成。此外，為強化消費體驗，今年同步推出可重複使用的設計保冷袋，將一次性包裝延伸為日常用品，提升實用性與品牌識別度。飯店表示，端午禮盒即日起開放預購，