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面對全球供應鏈重組、數位科技快速發展及淨零趨勢，航運產業需透過數據化與智慧化的積極應用，與人工智慧的導入，協助整體產業加速轉型。陽明海運與陽明交大簽署產學合作備忘錄，促成人工智慧與機器學習技術在智慧航運與營運管理系統中的應用與優化，並加速航運產業數位化與智慧化發展路徑。本次合作以陽明海運在貨櫃航運之實務經驗、營運數據與產業應用場域為基礎，將借重陽明交大管理學院於人工智慧、資料分析、智慧系統之技術研發專業，透過深入之產學交流，協助陽明海運發展AI應用藍圖。今日簽約由陽明海運蔡豐明董事長、陽明交大管理學院邱裕鈞院長代表簽署，並邀請交通部林國顯次長及陽明交大林奇宏校長共同見證。林國顯也是陽明交大傑出校友，他指出，貨櫃航運是台灣產業連結全世界之重要命脈，而海運業受景氣循環、地緣政治等外部因素牽動，航運產業未來競爭關鍵亦已延伸至智慧科技、數位治理與永續發展能力，期待能透過雙方專業與經驗交流，發揮一加一大於二之綜效，進一步提升台灣智慧航運發展能量與國際能見度，並為航運人才培育注入新動能。陽明海運董事長蔡豐明表示，目前陽明海運已於海員健康管理導入數位健康照護技術，從日常數據分析到健康監測，發揮預防管理之功能；未來則期盼與陽明交大共同促成岸上營運更廣泛之應用，讓資料轉換為有用資訊，並進一步成為營運決策之依據，提升業務效能與降低成本，打造更智慧、永續且具國際競爭力的台灣航運產業。