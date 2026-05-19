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台股交易熱絡，甚至一度突破42000點大關，不少千元股被「抓去關」，其中市值破5兆元的聯發科也被「關禁閉」，引發立委關注。金管會統計，今（2026）年至5月18日止，上市櫃股票被列處置股達239檔，目前也已請證交所及櫃買中心檢視現行機制有無調整跟修正空間。金管會證期局副局長黃仲豪今（19）日指出，今年以來台股被列處置股多達239檔，其中上市公司有113檔，上櫃公司126檔，而2025年被列處置股共有199檔，2024年則有304檔。至於大型權值股一體適用現行處置條件是否合理？黃仲豪表示，金管會也已注意到市場討論，並已跟證交所及櫃買中心研議，基於維護市場秩序跟交易安全的考量，檢視現行機制有無調整跟修正空間。他說，目前這2個單位已密集進行研議中，但股票落到處置股之前，前置條件是注意股票，注意股票構成條件包括漲跌幅、成交量異常、週轉率或集中度等問題，因此，這也涉及前置條件是否也要重新思考與調整，而進入處置股票也可再做研議。