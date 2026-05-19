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立法院今（19）日針對總統賴清德彈劾案進行記名投票，最終結果為56票同意、50票反對，由於未達全體立委三分之二的法定成案門檻，無法進入下一階段聲請司法院大法官審理，總統彈劾案宣告失敗，此案由藍白黨團於去年底聯手提出，最終塵埃落定。對此，媒體人黃揚明也在臉書發文直言，這場投票結果「很掉漆」。回顧表決過程，全院113席立委中共有7人未領票，包含立法院長韓國瑜未到院、副院長江啟臣、國民黨立委陳玉珍、無黨籍立委陳超明都沒投票；另外，國民黨立委廖偉翔、民進黨立委郭昱晴、民眾黨立委陳昭姿則因前往日內瓦參加世界衛生大會（WHA）而缺席，由於有立委未到場，彈劾案因此未通過。黃揚明表示，彈劾過不了關很正常，因為門檻要76席，而在野黨合計才62席，但今天的結果卻極其難堪。他分析，除了正副院長與赴WHA出差的立委外，居然還有2人未出席投票，導致56票在總席次中根本沒過半；最諷刺的是，彈劾總統的提案門檻明明是二分之一，一共是57席，最後投出來的同意票竟然連提案門檻都沒跨過，這就是在野黨的戰力。