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▲石崇良在台灣時間19日下午與媒體連線，說明此趟前往WHA的狀況。（圖／記者張乃文攝）

▲WHO於台灣時間18日舉行健走活動，衛福部國健署長沈靜芬及醫師公會理事長陳相國等人前往參與。（圖／醫師公會提供）

第79屆世界衛生大會（79th World Health Assembly, WHA79）於今年5月18日至23日在瑞士日內瓦舉行，衛福部長石崇良率領世衛行動團赴當地舉行系列論壇，分享台灣醫療公衛經驗。不過，台灣今年已是第10年被大會拒絕成為觀察員，除了主軸凝聚了中方壓力，私下活動中國也動作頻頻，石崇透露，在健走活動時，周邊有像是中國派來的人員監視行動、或是晚宴的活動參與國家也明顯較以往更少。石崇良今日在台灣時間19日下午與媒體連線，提到前往日內瓦參與WHA的行動團。他說明，今年我們仍未收到邀請函，在開幕前一天下午也召開國際記者會對這件事表達嚴正抗議，並循正式管道遞交抗議信給WHO秘書長，要求應納入台灣，讓台灣可以成為觀察員。石崇良說，今年更不同的是更積極展現台灣實力，辦了4場專業論壇，針對今年主題是思考健康、分擔責任，因此把健康議題進行成果分享給全球。在專業論壇旁邊，石崇良表示，台灣舉行智慧醫療及健康產業展覽，是首次在 日內瓦舉辦。他透露，每個時間走進去都很多人，甚至洽詢如何學習、交流，還有下單等，展現我們不僅是只有晶片，而是把科技技術落實在醫療照顧上，提升品質、效率。不過，對於WHA受到中方壓力，今年已是第10年被拒絕成為觀察員，被問到今年美國是首度未參加，對於中國主導的力道是否變得更強？石崇良透露，若要說沒有感受到任何壓力，倒也不是全然沒有。石崇良表示，我們當然積極與友好、理念相近的國家進行互動，同時也有許多國家表達支持台灣參與WHA，但私下當然還是有一些壓力。他舉例，今年在舉行健走活動時，感覺周邊有類似中國方面派來的人在旁邊監視行動。石崇良提到，另外是過往台灣來的醫界聯盟會舉辦台灣之夜，一直都會有友邦國家、友好團體參與，但今年明顯比較減少，「我想這個多少可能也跟中國的壓力有關。」