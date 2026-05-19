大樂透第115000054期今（19）日晚間開獎，本期大樂透頭獎為1億元，《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新5月19日（二）大樂透獎號、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼。每週二、五20時30分為大樂透開獎時間，台彩將透過直播開出最新獎號，快來看看今晚會不會變身億萬幸運兒吧！

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🟡5月19日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看

大樂透獎號：稍後開出。
49樂合彩：稍後開出。

今彩539：04、06、24、31、32。
39樂合彩：04、06、24、31、32。

3星彩：5、6、0。
4星彩：9、7、7、6。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

▲大樂透採「49選6」制度，從01到49中挑出6個號碼即可下注，但至少要中3個基本號碼才有獎金。（示意圖／NOWnews資料照）
▲大樂透採「49選6」制度，從01到49中挑出6個號碼即可下注，但至少要中3個基本號碼才有獎金。（示意圖／NOWnews資料照）
大樂透玩法一次看！投注規則、獎金怎麼發

想中大樂透億萬頭獎嗎？玩法其實不複雜，大樂透採「49選6」制度，從01到49中挑出6個號碼即可下注，每周二、周五晚間8時截止投注，8時30分開獎，現場還會同步直播。開獎時先抽6顆一般號碼，最後再開出1顆特別號，部分獎項會依特別號決定是否中獎。

不過想真的抱走頭獎，可不是隨便買就有機會。大樂透至少要中3個基本號碼才有獎金，而頭獎則必須6顆號碼全部命中。根據台灣彩券統計，頭獎機率約只有1398萬分之一，中獎難度極高。

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...