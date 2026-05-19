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14檔ETF追蹤指數成分股換股名單一次看：

統一智慧電動車N （020030）

元大IC設計N（020034）

凱基台灣TOP50（009816）

臺灣生技期貨BTF

中信小資高價30（00894）

中信綠能及電動車（00896）

兆豐台灣晶圓製造（00913）

元大台灣價值高息（00940）

台新臺灣IC設計（00947）

野村趨勢動能高息（00944）

台新AI優息動能（00962）

凱基台灣AI 50（00952）

華南永昌優選50（009808）

平衡兆豐台美動能（00982T）

ETF又要換股了！台灣指數公司今（19）日公布指數成份股定期審核結果，共14檔ETF將大換血，其中凱基台灣TOP50（009816）追蹤的指數剔除瑞昱、研華，新增南亞科、華邦電等記憶體族群；過去大熱門的00940追蹤指數則刪除電子五哥廣達、仁寶、金寶等個股，納入英業達、帆宣、凱基金等金融股。追蹤的「臺灣上市上櫃FactSet智慧移動與電動車報酬指數」成份股納入怡利電、臻鼎-KY、豐祥-KY。刪除劍麟、聯詠、兆利。追蹤的「臺灣上市上櫃IC設計產業代表報酬指數」成份股納入南亞科、聯亞、創意、力旺、崇越、愛普、群聯。成份股刪除矽統、義隆、原相、瑞鼎、天鈺、矽創、致新。其追蹤的臺灣TOP 50報酬指數成份股納入華邦電、南亞科、臻鼎-KY、穎崴。刪除華城、瑞昱、研華、藥華藥。追蹤的臺灣上市上櫃生技醫療股價指數成份股納入易威、基亞、友華、華廣、漢達、台新藥、睿生光電、國邑。刪除訊聯、博晟生醫。追蹤的小資高價30指數成份股納入聯發科、全新、穩懋、弘塑、景碩、威剛、昇達科、嘉澤、健策、日月光投控、臻鼎-KY、華星光、宜鼎、光聖、尖點、南電。成分股刪除華城、鴻海、國巨、華碩、金像電、廣達、京元電子、順達、雙鴻、世芯-KY、聖暉、穎崴、愛普、勤誠、群聯、金居。其追蹤的臺灣上市上櫃綠能及電動車指數成份股納入中碳、華邦電、創意、信驊、聖暉、中租-KY、啟碁、博大、金居、台汽電。成份股刪除大亞、正新、致茂、瑞昱、華立、聯詠、康普、宣德、瑞儀、世紀鋼。追蹤的臺灣晶圓製造指數成份股納入光洋科、華邦電、志聖、穩懋、欣銓。刪除大同、義隆、智原、祥碩、穎崴。追蹤的臺灣價值高息指數成分股納入英業達、建準、凱基金、台新新光金、台灣大、神達、祥碩、亞翔、帆宣、元太。刪除金寶、仁寶、廣達、美律、長榮、神基、廣明、力成、矽格、啟碁。追蹤的臺灣上市上櫃IC設計動能指數成份股納入沛亨，刪除昇佳電子。追蹤的臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數成份股納入新纖、台肥、國巨*、聯強、億光、中華電、聯發科、義隆、慧洋-KY、彰銀、元大金、台新新光金、第一金、華立、信邦、大聯大、和碩、中美晶、中租-KY、樺漢、群翊、台汽電、中保科、中鼎。成分股刪除卜蜂、長榮鋼、華碩、技嘉、超豐、榮運、華南金、王道銀行、神基、文曄、健鼎、緯創、京鼎、華擎、東洋、高技、群益證、亞翔、矽格、台燿、長科*、洋基工程、可寧衛*、櫻花。追蹤的臺灣上市上櫃AI優息動能指數成份股納入聯華、亞力、怡利電、華擎、神達、緯穎。刪除零壹、敦泰、訊連、中磊、萬潤、91APP*-KY。追蹤的臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數成份股納入光寶科、金寶、中環、廣宇、佳世達、瑞軒、普安、艾訊、泓格、桓達、三福化、致伸、友輝、和碩、精成科、盛群、群電。成分股刪除光洋科、台積電、奇鋐、穩懋、威剛、雙鴻、創意、營邦、康普、台特化、事欣科、台燿、愛普*、昇陽半導體、台虹、巨有科技、新漢。追蹤的臺灣護城河概念優選50指數成份股納入東元、台玻、華通、國巨*、金像電、友達、台新新光金、臻鼎-KY、力成、新代。成分股刪除正新、光寶科、仁寶、大同、微星、群光、陽明、萬海、凱基金、寶成。追蹤的臺灣上市上櫃動能趨勢指數成份股納入瑞軒、禾伸堂、增你強、德律、晶技、宜特、嘉澤、十銓、青雲、頎邦、台表科、群翊、巨漢、宇瞻。成分股刪除光寶科、華碩、金像電、凱美、廣達、亞光、台灣大、順達、原相、臺慶科、神達、日月光投控、聖暉*、鈺邦。