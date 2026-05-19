我是廣告 請繼續往下閱讀

▲關務署高雄關關務長劉芳祝(右2)到高雄關嘉南分關駐台南辦公室視察業務。(圖／記者黃守作攝)

▲財政部關務署高雄關嘉南分關所轄管的南部科學園區台南園區88家保稅事業廠商推動智慧保稅服務平台有成。(圖／記者黃守作攝)

▲關務署高雄關關務長劉芳祝(右3)、副關務長羅文禎(左4)，到高雄關嘉南分關駐台南辦公室視察業務，受到嘉南分關主任梁紋彬(右2)率關員熱烈歡迎。(圖／記者黃守作攝)

▲高雄關嘉南分關所轄管的南部科學園區台南園區88家保稅事業廠商推動智慧保稅服務平台有成。(圖／記者黃守作攝)

財政部關務署高雄關嘉南分關積極推動智慧保稅服務平台有成，在全球人工智慧浪潮與半導體先進製程強勁需求驅動下，所轄管的南部科學園區台南園區88家保稅事業廠商，去(114)年出區貨物價值達新台幣2兆5987億元，創近3年投資及業務成長率更達到34.86%，顯見海關保稅制度已成為支撐南部半導體S廊帶壯大規模的重要基礎。關務署高雄關關務長劉芳祝表示，高雄關嘉南分關面對業務量的快速成長，在人力維持不變下，積極運用「業務數位化」作為維持行政高效運作的關鍵解方，嘉南分關近年來持續優化「保稅智慧服務平台」，將申辦項目線上化，更落實「保稅區按月彙報通關全免裝箱單」及「擴大實施遠端稽核」等簡化措施，致大幅降低實地查核的行政干預與法遵成本，以因應半導體產業對物流的高度時效需求。劉芳祝說，據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局統計，南部科學園區管理局台南園區事業廠商於去(114)年營業額再創新高，一舉突破新台幣2兆9700億元大關，產值首度超越竹科與中科之總和，穩居我國高科技產業領頭羊的地位。高雄關嘉南分關主任梁紋彬指出，嘉南分關轄區包含嘉義、台南、高雄及屏東地區科學園區、科技產業園區、農業科技園區及區外保稅工廠、保稅倉庫、物流中心等，並負責安平港、台南機場及台南郵局等通關業務，業務種類多元且幅員遼闊，其中所轄管的南部科學園區台南園區88家保稅事業廠商，去(114)年出區貨物價值達新台幣2兆5987億元，創近3年投資及業務成長率更達到34.86%，顯見海關保稅制度已成為支撐南部半導體S廊帶壯大規模的重要基礎，並為打造供應鏈最強的後盾。梁紋彬並指出，高雄關嘉南分關也藉由智慧化數據分析與風險管理機制，對低風險優質業者給予即時通關與最低限度查核範圍，在堅守邊境管控職責之際，為業者創造高度的通關便利性。劉芳祝強調，高雄關將持續秉持守護國境、賦能產業、高效通關的願景，精進保稅管理效能與智慧平台服務深度，以協助業者提升供應鏈運作效率與國際競爭力，強化整體產業韌性，該關也鼓勵園區業者多加利用保稅智慧平台各項數位化申辦與資料傳輸之服務，期透過公私協力，持續優化保稅治理機制，在確保供應鏈順暢穩定的基礎上，推動我國高科技產業穩健發展。