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比起代表團，蒲亭訪中時間點或許更重要

應中國國家主席習近平邀請，緊跟在「川習會」之後，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也將於19日至20日赴中進行國是訪問。而蒲亭訪中的代表團陣容也非常豪華，包括5位副總理、8位部長，同時也有多位俄羅斯企業高層組成的「企業天團」隨行。克里姆林宮公布的蒲亭訪中代表團名單包括第一副總理曼圖羅夫（Denis Manturov）、副總理戈利科娃（Tatyana Golikova）、副總理諾瓦克（Alexander Novak）、副總理特魯特涅夫（Yuri Trutnev）、副總理切爾內申科（Dmitry Chernyshenko）；外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、農業部長盧特（Oksana Lut）、文化部長柳比莫娃（Olga Lyubimova）、交通部長尼基京（Andrei Nikitin）、經濟發展部長列舍特尼科夫（Maxim Reshetnikov）、財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov ）、建設與住房公用事業部長法伊祖林（Irek Fayzulin）、科學與高等教育部長法利科夫（Valery Falkov）；俄羅斯聯邦中央銀行長納比烏林娜（Elvira Nabiullina）、俄羅斯聯邦對外經濟銀行行長舒瓦洛夫（Igor Shuvalov）。除了政府官員之外，隨行的企業領導人還有俄羅斯化肥生產商協會主席古里耶夫（Andrey Guryev）、「羅斯希姆」（Roskhim）股份公司總經理達維多夫（Eduard Davydov）、諾瓦泰克（Novatek）公司董事長米赫爾松（Leonid Mikhelson），商業人士德里帕斯卡（Oleg Deripaska）與季姆琴科（Gennady Timchenko）等人，成員涵蓋能源、工業、交通、金融等多個領域，陣仗可說是相當浩大。根據《半島電視台》報導，倫敦國王學院國防研究博士後研究員米隆（Marina Miron）表示，俄羅斯和中國的關係非常穩定，蒲亭這次訪中預計就是持續深化雙邊關係，包括經濟合作、商業往來、軍事技術交流等等。米隆認為蒲亭這次訪中的重要性在於，時機點緊跟在川習會之後，這反映出北京精心設計的外交姿態，「中國正試圖將自己定位為調解人，將自己定位為日益分裂的國際秩序中不可或缺的對話者，把自己塑造成一個中立的超級大國」。蒲亭這次中國行可能不會產生具重大意義的外交成果，但它已經傳遞出一個訊息：北京今天接待美國總統，明天接待俄羅斯領導人，這讓中國變得不容忽視。