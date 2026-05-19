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民進黨不分區立委沈伯洋受黨內徵召，投入台北市長選戰，和對手蔣萬安兩人時常透過媒體進行攻防，資深媒體人周玉蔻今（19）日針對蔣萬安近期的政治動作進行分析，她認為蔣萬安最近頻頻追著沈伯洋質問「台獨黨綱」議題，表面上是想玩「逼獨現形」的政治套路，背後真正的動機，就是因為蔣萬安不敢面對台北市政問題。在這場統獨論戰中，周玉蔻認為，尷尬的不是沈伯洋，而是還活在舊時代的蔣萬安，總統賴清德早就將台灣的路線定調為「中華民國台灣、維持現狀、強化國防、親美抗中」，連美方這次都講得很清楚，反對的是任何片面改變現狀、把美國拖進戰爭的行為，換句話說，美國與國際社會現在真正支持的就是「維持現狀」，既然連沈伯洋本人都已公開表態支持維持現狀，蔣萬安卻還執著於過去的統獨考古題，顯然已經徹底脫離現實。周玉蔻痛批，蔣萬安之所以不斷操作意識形態，根本原因就是為了逃避台北市市政問題，她直言，現在真正讓台北市民感到憤怒與不滿的，是日常生活中切身相關的鼠患問題、垃圾桶政策混亂、市場與商圈治理失控等亂象，但蔣萬團隊似乎不敢處理這些棘手的治理問題，選擇把焦點拉回幾十年前的政治框架。她強調，時代已經變了，台北市民現在真正想問的，絕對不是誰背不背得出來台獨黨綱，而是蔣萬安的市府團隊，到底還有沒有治理台北市的能力。