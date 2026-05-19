美國總統川普與中國國家主席習近平上週舉行「川習會」，外媒《金融時報》披露，習近平在會中透露，俄羅斯總統蒲亭最終可能會對入侵烏克蘭感到後悔。
金融時報報導引述美方評估上週「川習會」的知情人士消息，川普與習近平在會中進行廣泛的討論，議題涵蓋俄烏戰爭。習近平針對蒲亭在2022年發動全面侵烏戰爭的評論，顯然比過去公開或私下的表態都更進一步。
習近平在會中向川普表示，蒲亭最終可能會為入侵烏克蘭的決定感到後悔。川普則回應，美國、中國與俄羅斯應該聯手，共同對抗國際刑事法院，稱三國在該議題的利益一致。川普政府曾多次批評國際刑事法院，指其存在政治偏見且過度擴權。
美方這份川習會評估報告流出的時間極為敏感，蒲亭在川普離開北京後四天，就將到訪北京並與習近平舉行會談。中俄兩國在2022年2月莫斯科發動侵烏戰爭前夕，才剛對外宣布建立「無限制的夥伴關係」。此外，蒲亭此次訪中也標誌著中俄在中國前國家主席江澤民任內簽署友好條約滿25週年。
蒲亭今在出訪前表示，俄羅斯與中國已準備好在廣泛議題上互相支持，其中包含國家統一與主權保護。克里姆林宮則表示，雙方將在會談中討論擬建的「西伯利亞力量2號」（PowerofSiberia2）天然氣管道。該管道未來預計每年可將多達500億立方公尺的天然氣，從俄羅斯的北極氣田經由蒙古輸往中國。
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習近平在會中向川普表示，蒲亭最終可能會為入侵烏克蘭的決定感到後悔。川普則回應，美國、中國與俄羅斯應該聯手，共同對抗國際刑事法院，稱三國在該議題的利益一致。川普政府曾多次批評國際刑事法院，指其存在政治偏見且過度擴權。
美方這份川習會評估報告流出的時間極為敏感，蒲亭在川普離開北京後四天，就將到訪北京並與習近平舉行會談。中俄兩國在2022年2月莫斯科發動侵烏戰爭前夕，才剛對外宣布建立「無限制的夥伴關係」。此外，蒲亭此次訪中也標誌著中俄在中國前國家主席江澤民任內簽署友好條約滿25週年。
蒲亭今在出訪前表示，俄羅斯與中國已準備好在廣泛議題上互相支持，其中包含國家統一與主權保護。克里姆林宮則表示，雙方將在會談中討論擬建的「西伯利亞力量2號」（PowerofSiberia2）天然氣管道。該管道未來預計每年可將多達500億立方公尺的天然氣，從俄羅斯的北極氣田經由蒙古輸往中國。
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