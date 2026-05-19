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美國總統川普與中國國家主席習近平舉行的川習會落幕後，川普在會後接受媒體訪問時直言不想飛越9500英里打仗，並強調不希望有人獨立，引發討論。總統賴清德強調中華民國台灣已是主權獨立的國家，沒有獨立問題。英媒《BBC》也反問，「台灣真的有想獨立嗎？」BBC提到，台灣與中國有著密切的經濟和文化聯繫。但台灣擁有健全的民主制度，大多數台灣民眾認為自己在政治上與近年來日益專制化的中國截然不同。同時，大多數人也希望維持現狀，這意味著既不正式宣布獨立，也不與中國統一。BBC也提到，自 2016 年以來一直執政的民進黨領導下的台灣政府官方立場也符合了這種觀點。賴清德及其前任總統蔡英文都堅持認為，既然中華民國台灣已是主權獨立國家，就沒有必要正式宣布獨立。這本質上是一種維護台灣主權，同時確保台灣不越過中國紅線的方式。BBC也提到，即使台灣想真的宣布獨立，總統和政府也無法輕易宣布，只有當台灣立法機構立法院通過憲法修正案，並且大多數公民在全民公投中投票贊成時，才能正式宣布獨立。但北京仍然對民進黨保持警惕，該黨早期主張主權獨立，尤其厭惡賴清德，因為他在就任總統前曾發表過許多針對北京的強硬言論。北京經常抨擊賴清德及其政黨是支持獨立的分離主義者。BBC點破中國近年來的論述，北京方面不斷引述台灣近年來加強軍事建設的言論，指責民進黨將人民綁架到台獨戰車上。賴清德則表示，他並不尋求衝突，只是在面對來自中國日益增長的威脅時加強台灣的防禦。美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）分析師何瑞恩（Ryan Hass）表示，川普在言論中展現出對習近平論述框架的同情，可能鼓勵北京進一步加大對台灣的施壓力道，造成區域內誤判風險增加。