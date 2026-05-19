台灣問題成「川習會」重要話題，美國總統川普會後也稱「不希望台灣走向獨立」，引發討論。前美國中情局（CIA）局長兼國防部長蓋茲（Robert Gates）表示，中國近年內入侵台灣的機率相當低，北京更傾向實施「香港模式」的過渡來取得控制權。
紐約郵報報導，蓋茲近日接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）政論節目《面對國家》（Face The Nation）專訪時預測，雖然習近平對台灣頻頻發表好戰言論，但中國入侵台灣的機率「相當低，特別是在未來幾年內」。
蓋茲續指，他不認為中國會想直接進攻並攻打台灣，「他們不想親手摧毀那些他們極渴望接收的晶片工廠」，認為中國更傾向於透過「在一段時間內，實施類似香港模式的過渡」來取得控制權。
不過，歷屆美國政府仍將2027年定位中國建立足夠軍事資源、具備對台發動攻擊潛在能力的關鍵年份。五角大廈去年12月發布的報告指出，中國解放軍正持續深化多種軍事選項，企圖以武力統一台灣，選項包括兩棲登陸入侵、火力打擊、海上封鎖等。
蓋茲也解釋，目前中共解放軍的指揮階層缺乏實戰經驗，習近平自上任來就持續處理軍方貪腐問題，近期對軍隊的清洗已嚴重削弱指揮體系，「這不是一個會讓他（習近平）抱有信心的軍隊。我不確定他是否真的認為自己的軍隊是世界上最強大的。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
蓋茲續指，他不認為中國會想直接進攻並攻打台灣，「他們不想親手摧毀那些他們極渴望接收的晶片工廠」，認為中國更傾向於透過「在一段時間內，實施類似香港模式的過渡」來取得控制權。
不過，歷屆美國政府仍將2027年定位中國建立足夠軍事資源、具備對台發動攻擊潛在能力的關鍵年份。五角大廈去年12月發布的報告指出，中國解放軍正持續深化多種軍事選項，企圖以武力統一台灣，選項包括兩棲登陸入侵、火力打擊、海上封鎖等。
蓋茲也解釋，目前中共解放軍的指揮階層缺乏實戰經驗，習近平自上任來就持續處理軍方貪腐問題，近期對軍隊的清洗已嚴重削弱指揮體系，「這不是一個會讓他（習近平）抱有信心的軍隊。我不確定他是否真的認為自己的軍隊是世界上最強大的。」
更多「514川習會」相關新聞。