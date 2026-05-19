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馬英九基金會再爆人事風波，基金會昨發出聲明，指三人調查小組成員之一的李德維承諾5月21日出席董事會報告調查結果；但李德維秒打臉稱不太可能完成報告，希望等報告完成後再開。基金會今（19）批評，李德維言而無信，更下達最後通牒，5月27日是最後底線，否則將召開記者會；三人調查小組稍早發出聲明，痛斥基金會強設期限，實屬不當，且罔顧事實，惡意批評、侮辱調查小組，更稱基金會拐騙李德維，完全沒其他董事同意開董事會，為求目的不擇手段，他深感不齒，對於被受騙上當，更是完全無法接受，內部資料基金會員工無權外洩，遑論妄稱事實或真相，若有違法，必將追究到底。馬英九基金會三人調查小組稍早發出5點聲明，稱針對5月19日馬英九文教基金會聲明稿，董事會三人調查小組表示，董事會是財團法人最高機關，三人調查小組是董事會正式決議組成，本會內部資料基金會相關員工無權外洩，遑論妄稱事實或真相，如有違法行為，必將追究到底。調查小組表示，要求基金會提供的調查資料，尚未完全提供。小組擬約談的人員，也尚未約談完畢，董事會應待調查報告出爐後再議。第三，調查小組表示，有關調查進度與完成時間，應由調查小組基於事實需要決定，基金會無權置喙，甚至於強行設下期限，實屬不當。第四，調查小組表示，3/27董事會成立三人調查小組，在尚未收到任何資料情況下，三人小組即在清明長假期間，4/3與4/6兩次召開會議，討論如何進行調查。4/20（ㄧ）小組成員始收到部分紙本資料，隨即隔日（4/21）即進行約談工作。顯示三人調查小組力求盡早完成調查工作之決心，而基金會罔顧事實，惡意批評調查工作，對調查小組是一種侮辱。最後，針對基金會指控李德維董事反覆無常一事，他表示，電話中明確表達建議三人小組調查報告出爐後，再行召開董事會。然而，基金會提及其他董事已經同意5/21，他才表達配合之意。然而，事實上，事後求證其他董事，完全沒人同意。這樣拐騙基金會董事，為求目的不擇手段的行為，他深深感到不齒。至於，完成調查報告，在5/21召開董事會的狀況下，他有表示他會努力，不過，當他知曉受騙上當後，完全無法接受。