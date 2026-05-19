我是廣告 請繼續往下閱讀

▲主辦單位規劃「馬祖小學堂」有獎問答、特色美食試吃及打卡贈禮等多元互動活動。（圖／連江縣交通旅遊局提供）

高雄市旅行公會國際旅展圓滿落幕，連江縣交通旅遊局今年聯手在地旅行商業同業公會及多家業者，以「馬祖之美，嶼眾不同」為主題打造形象館，展期四天成績斐然，不僅旅行社現場業績衝破百萬大關，多款馬祖特色好物更在展期結束前被搶購一空。今年馬祖館陣容強大，集結川勝旅行社、兄妹旅行社、台灣好行，以及知名品牌「長岐山燒酒」與「馬祖好物」共同搶攻南部觀光市場。除了深度旅遊行程備受詢問，在地特產更成為展場亮點。包含指標性的馬祖高粱酒、傳統魚麵、馬祖福拌麵及新興熱銷的老酒薯條等，因民眾搶購踴躍，多項商品提前宣告售罄。此外，主辦單位規劃「馬祖小學堂」有獎問答、特色美食試吃及打卡贈禮等多元互動活動，吸引民眾駐足參觀。消費抽獎活動更祭出iPad、高雄－馬祖來回機票及馬祖高粱酒等大獎，現場氣氛熱烈。連江縣交通旅遊局表示，實體活動成功帶動數位聲量，「馬祖卡蹓趣」Facebook粉絲專頁在旅展期間瀏覽人次較前期增加70%，互動次數更大幅成長208%，顯示馬祖旅遊議題已在南部社群成功擴散。連江縣交通旅遊局指出，隨著高雄－馬祖定期航班的穩定營運，交通便利性大幅提升，南部旅客前往馬祖已成常態。此次旅展的成功，不僅提升了馬祖在南部的品牌能見度，也顯示馬祖獨特的戰地風情與海島物產對南客具有極大吸引力。展望未來，連江縣府將持續針對南台灣市場進行深耕佈局。下半年馬祖持續推出一系列指標性觀光活動，包括秋季最受矚目的「媽祖在馬祖」系列盛事。