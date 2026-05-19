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環球晶今（19）日因有價證券達公布注意交易資訊標準，公告4月自結財務資訊。環球晶4月合併營收47.48億元，年減10.13%；不過獲利大幅跳升，稅前淨利44.89億元，較去年同期5500萬元明顯增加，歸屬母公司業主淨利42.31億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益8.85元。環球晶說明，4月獲利大幅增加，主要是因持有的德商世創電子（Siltronic AG）股票價格上升，認列評價利益所致。不過，這筆利益屬於金融資產公允價值變動的未實現利益，在實際處分Siltronic AG股票前，仍會隨股價波動而變動，公司也提醒投資人留意相關風險。從第1季財報來看，環球晶單季營收139.85億元，年減10.32%；稅前淨利23.47億元，年增10.03%；歸屬母公司業主淨利18.96億元，年增30.22%，每股純益3.97元，優於去年同期3.05元。若以最近4季累計來看，環球晶自去年第2季至今年第1季合併營收589.88億元，稅前淨利97.3億元，歸屬母公司業主淨利77.52億元，每股純益16.21元。環球晶表示，本業營運狀況穩定，不過4月自結獲利主要受到Siltronic AG股價評價利益影響，相關數字仍須以會計師核閱或查核後財報為準。