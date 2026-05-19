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115年度總預算仍在立法院卡關，苗栗縣長鍾東錦今（19）日出席活動時，當面向總統賴清德爭取苗栗的教育建設經費。賴清德隨後致詞點名鍾東錦「現在總預算還沒過耶，我沒有看到你出來講」。對此，鍾東錦會後受訪時坦言「有點不太舒服」，認為教育應是中央與地方攜手合作，且總統身為醫生，開藥方一定要開對，預算卡關行政院應積極與立法院溝通，而不是責怪縣市長沒有表態，顯然「沒有對症下藥」。以地方治理為例，鍾東錦強調，若苗栗縣議會預算有問題，身為縣長自然會請秘書長與局處長去和議長、議員溝通，若回頭責怪鄉鎮市長沒幫忙，顯得有點不切實際。他感謝中央讓美光等科學園區進駐苗栗，帶來了大量工作機會與年輕人口；有年輕人自然就會有小孩、有學生，急需學校、教室、老師與經費。他透露，目前竹南、頭份地區的信義、後庄、蟠桃等國小都已經擠到爆，若不趕快蓋新學校學生就會外流，這違背行政院就近就學的政策。鍾東錦表示，苗栗縣政府是全台唯一財政被控管的縣市、無法舉債，「當手上沒有錢，你敢發包嗎？」期盼行政院能快速研議並協助苗栗設置新校，才能教育好人才。他強調，翻轉人生最好的方法就是教育，這些人才未來也可能成為台灣之光、貢獻台灣，因此不論過程有多困難，都會透過各種管道繼續向行政院與總統爭取拜託，一定會想辦法把學校撐起來，讓孩子有良好的教育環境。