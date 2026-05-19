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健行墜崖究竟是意外或奪命陷阱？

西班牙警方今（19）日逮捕了知名服飾品牌Mango的創辦人之子喬納森（Jonathan Andic），喬納森疑似涉嫌殺害自己的父親，也就是Mango的創辦人安迪克（Isak Andic）。不過，安迪克家族對案情保持沉默，詳細案情仍待警方後續説明釐清。根據《衛報》報導，安迪克2024年12月在巴塞隆納附近的蒙特塞拉特山（Montserrat）健行時墜落峽谷身亡，初步調查原本認為是意外，不過之後案情發展急轉直下，事發當天與安迪克一同健行的喬納森被懷疑涉有重嫌。喬納森從證人變成嫌疑人，調查方向也從意外事件變成他殺。喬納森被捕後，將到法院出庭接受訊問。警方雖已逮捕喬納森，但尚未正式公布喬納森被控的罪名究竟是否為謀殺，或者是其他犯行。對於喬納森被捕，安迪克家族發言人證實他正因父親死亡一案接受訊問，但未多做說明。安迪克家族之前就表示，不會針對安迪克之死發表評論，僅會繼續配合並尊重相關單位的調查。警方尚未對案情作出解釋，不過有知情人士透露，喬納森對墜崖當天的事發經過說詞反覆，雖然沒有發現謀殺的鐵證，但種種跡象綜合起來，讓警方認為這不是一起單純的意外事故。另外也有當地媒體報導指出，警方認為安迪克墜崖之處很難「在沒有外力作用的情況下」發生意外，且健行當天喬納森要求安迪克的隨行保鑣離開，理由是他想要與父親進行私人交談，因此警方一直在試圖調查釐清安迪克死亡的真相。