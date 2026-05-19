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總統彈劾案最終以同意56票、反對50票失敗，台灣青年世代共好協會理事長張育萌臉書發文開酸，國民黨總召傅崐萁發動甲級動員，結果彈劾賴清德淪為一場鬧劇，藍白明明知道彈劾案絕對不會過，今天還是硬要耗費一整個早上投票演大戲，「你要演，就演得像一點嘛！」張育萌指出，國民黨現有52席，加上陳超明與高金素梅，再算入民眾黨的8席，照理來說「同意彈劾」應該要拿到62票，結果最後卻只開出56票，直接打了九折，藍白政治人物在台上講得道貌岸然，把賴清德講得罪大惡極，結果自家立委連來抄作業敷衍一下都不願意，他坦言，反對這場師出無名的彈劾，更看不起藍白政黨連做做樣子都懶的態度。盤點未投票的名單，正副院長韓國瑜和江啟臣依慣例不算，廖偉翔、陳昭姿去日內瓦參加WHA場邊活動可以給過，但剩下的兩個人就是真的懶到家的陳玉珍與陳超明。陳超明沒來投票的理由，竟然是因為有案在身要出庭，張育萌直言，官司多到連回立法院投票表決都做不到，質疑人民花錢養這樣的立委到底要幹嘛？而陳玉珍更扯，理由居然是沒趕上飛機，雖然知道離島交通不便，但同樣是離島、來自馬祖的陳雪生都趕來投了，陳玉珍在國民黨甲動的情況下曠職，傅崐萁居然還當沒看到。黃國昌和傅崐萁講得口沫橫飛，藍白立委自己心裡也清楚，彈劾投票不但不會過，而且根本就是浪費時間，幹嘛還要用人民納稅錢，陪藍白演這一齣大型鬧劇？