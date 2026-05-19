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教育部新一代實習船「御風輪」展開今年度第四航次海上見習訓練，國立高雄科技大學由航運技術系與輪機工程系151名大二學生登船參與為期16天的海上實習課程，透過航行訓練、船舶實務操作與跨國交流活動，強化學生海事專業能力與國際視野。此次航程自5月4日展開，御風輪於5月6日自高雄港啟航，並首度航抵日本愛媛縣松山港，展開台日海事教育交流行程；完成交流後於5月13日離港返航，5月19日返抵高雄港，完成此次海上實習任務。此次航程由高科大輪機系周明宏老師及李俊岳老師、航技系蔡育民老師共同帶隊，學生於海上實際參與航行值班、機艙操作及海勤生活訓練，將課堂所學延伸至真實海事情境，累積未來投入航運產業的重要實務經驗。此次交流活動中，於12日特別邀請約40名來自日本山口縣國立大島商船高等專門學校師生登輪交流，並安排留宿船上一晚；13日則有約30名愛媛縣國立弓削商船高等專門學校師生登船參訪。交流內容包括御風輪設備導覽、駕駛台與模擬機操作介紹、海事知識交流及文化互動活動等，讓台日學生透過實際互動建立友誼與專業交流基礎。