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台北公車滿意度高達 96.1%！駕駛長還熱心救人一命

▲115 年「公車友善心運動」以「道聲感謝，讓友善延續 乘車安全，從你我做起！」為主題，推出一系列活動。（圖／靖娟基金會提供）

公車友善心運動邁入第 19 年！4大亮點活動開跑

▲「公車友善心運動」乘車安全宣導，提醒長者上下車與站立乘車注意事項，降低跌倒風險。（圖／靖娟基金會提供）

▲「公車友善心運動」針對臺北市國小學生介紹公車乘車安全，課程包含安全禮儀、等車乘車注意事項、車內安全設備使用等。（圖／靖娟基金會提供）

建立良好乘車習慣，用「謝謝」打造尊嚴運輸文化

▲「公車友善心運動」透過宣導活動與進校課程，深化安全乘車意識。（圖／靖娟基金會提供）

搭公車的安全口訣：「車來招手，停靠區保持淨空，上下車有序，站穩抓牢扶手，提前按鈴，下車說聲『謝謝』」

115 年「公車友善心運動」正式起跑！2026 年臺北市公車聯營管理委員會，以「道聲感謝，讓友善延續 乘車安全，從你我做起！」為主題，推出一系列活動。活動強調乘車安全三大要點：「停靠區要淨空」、「下車說謝謝」、「乘車安全要注意」，鼓勵駕駛長與乘客間的良性互動，共同創造更安全、友善的乘車文化。臺北市公共運輸處表示，臺北市公車每日服務超過 110 萬名乘客，114 年乘客滿意度高達 96.1%，顯示駕駛長們在堅守行車安全的同時，也用心營造溫暖的乘車體驗。近期，東南客運易俊帆駕駛長行經山區時，發現有騎士跌落山坡，他隨即向車上乘客說明並緊急停車伸出援手，同時協助報警就醫。這份專業與熱忱不僅展現了駕駛長肩負城市運輸的重責，更體現了社會所需的理解與善意。為此，臺北市公車聯營管理委員會長期推動「公車友善心運動」，今年已邁入第 19 年，希望透過多元宣導，最大化傳遞乘車安全與駕駛長尊嚴的觀念，2026年活動共有4大亮點：針對臺北市55歲以上長者以及長者機構，透過宣導單張與影片，宣導上下車及站立乘車注意事項。提醒長者要提前按鈴準備下車、避免車輛行進間急忙移動，以降低跌倒受傷風險5 月 25 日至 6 月 25 日之間，透過「成就城市最美風景」網路互動遊戲，結合停靠區淨空、下車說謝謝及乘車抓穩扶手等安全觀念，完成任務即有機會抽中全家禮券，共 100 個名額（包含 1,000 元 20 名、500 元 80 名）。針對長者與國小學生推動分眾安全教育，透過宣導活動與進校課程，深化安全乘車意識。將於 11 月 15 日舉辦優良駕駛長頒獎典禮，表揚150名優秀駕駛長長期守護市民交通安全的辛勞與付出。公運處也提醒民眾，搭乘公車時應養成舉手招車、禮讓有序、站穩抓妥、下車前按鈴及向駕駛長道聲感謝等良好習慣，不僅能保護自身安全，也能為城市增添更多友善與溫暖。期待大眾透過一系列活動，學習正確乘車觀念，並在遇到優秀駕駛長時，不吝給予鼓勵與感謝。每一位駕駛長都是維持城市運輸的重要角色，他們需要的不只是專業，更需要乘客的體貼與尊重。讓我們用一聲謝謝，延續友善與安全，共同打造更安心、順暢、有尊嚴的乘車文化。