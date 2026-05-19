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台北市「公私立國民中小學免費營養午餐政策」即將上路，台北市長蔣萬安18日率領市府團隊與台北漁產公司，前往農業大縣雲林實地考察。在雲林縣長張麗善、議長黃凱及立委張嘉郡陪同下，蔣萬安一行人深入虎尾鎮的花生產地，以及口湖鄉的鰻魚、台灣鯛養殖場，從源頭檢視食材的生產、分級包裝及品質管理機制，確保台北學童能吃得健康、安心。雲林縣長張麗善指出，雲林是全國重要農漁業重鎮，不僅花生種植面積與產量占全台7成以上，鰻魚與台灣鯛的養殖品質更是國際外銷等級。虎尾鎮農會長期推動落花生契作與產銷履歷，加工廠也全面通過ISO22000及HACCP雙重認證，近年推出黑金剛花生、花生醬及花生粽等產品深受市場肯定。沿海水產養殖近年也導入智慧化與科技化管理，從池塘水質到藥物檢驗均建立嚴格監控，期待透過「台北消費地、雲林生產地」的合作模式，達成農民安心生產、學童與消費者安心食用的雙贏效益。蔣萬安表示，台北市作為主要消費城市，推動免費營養午餐政策不僅要讓孩子吃飽，更要吃得營養安全。此次參訪首站前往虎尾鎮農會農民直銷站，參觀花生分級包裝作業，隨後轉往口湖鄉了解鰻魚分級，也到口湖台灣鯛生態創意園區，考察魚電共生與智慧戰情室管理系統。台北市政府目前已與台北漁產公司簽訂MOU，未來將與雲林養殖戶建立供貨機制，強化食安與藥檢管理，將更多優質在地魚產品納入台北市校園餐桌，為學童提供更多蛋白質來源。